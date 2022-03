Szefowa brytyjskiego MSZ: Putin jest zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa

fot. Rob Pinney / / PA Images

Musimy za wszelką cenę powstrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina, bo jest on realnym zagrożeniem dla świata - powiedziała w środę brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. Wyraziła obawę, że Rosja będzie stosować na Ukrainie coraz bardziej ekstremalne metody.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji wyjaśniła, że jednym ze środków powstrzymywania Putina jest poszukiwanie źródeł energii alternatywnych wobec rosyjskiego gazu i ropy, dlatego podróż premiera Borisa Johnsona do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - mimo łamania tam praw człowieka - jest "absolutnie słuszna".

"Jednym ze sposobów finansowania przez Putina machiny wojennej są dochody z ropy i gazu. Oczywiście nie twierdzę, że zgadzamy się z każdym (elementem) polityką Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie stanowią one takiego zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa jak Władimir Putin" - powiedziała Truss w rozmowie z BBC.

Zapytana o sytuację w Kijowie, Truss odparła, że ona "bardzo, bardzo, bardzo trudna". "Nie potrafię przepowiadać przyszłości, ale wiemy, że plany Putina nie idą zgodnie z założeniami, nie robi on postępów, na które liczył, i w rezultacie ucieka się do coraz bardziej ekstremalnych technik i broni" - dodała. Zapewniła, że Wielka Brytania robi, co może, aby dostarczyć zaopatrzenie do Kijowa i wesprzeć broniących stolicy Ukraińców. (PAP)

