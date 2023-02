Szefowa YouTube'a Susan Wojcicki rezygnuje ze stanowiska. Znamy następcę

Po 9 latach szefowania w YouTubie Susan Wojcicki ogłosiła swoją rezygnację. Z firmą Google związana jest od samego początku jej istnienia.

"Dziś, po prawie 25 latach pracy zawodowej, postanowiłam zrezygnować z roli szefowej YouTube i rozpocząć nowy rozdział, skupiając się na rodzinie, zdrowiu i osobistych projektach, które są moją pasją" - napisała Susan Wojcicki na blogu.

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX