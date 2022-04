Szefowa Parlamentu Europejskiego udaje się do Kijowa

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola udaje się do stolicy Ukrainy. "W drodze do Kijowa" - napisała w czwartek wieczorem na Twitterze.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine