Szefowa MSZ Niemiec: Nie ujawniamy rodzajów broni wysyłanej na Ukrainę

56. dzień inwazji. Siły ukraińskie powstrzymują rosyjskie natarcie w kierunku Słowiańska

Środa jest pięćdziesiątym szóstym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. "Strona rosyjska nie odpowiada na propozycje wymiany cywilów i obrońców Mariupola, gdzie sytuacja jest skrajnie trudna" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem. Rzecznik resortu obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że do 9 maja władze Rosji chcą zademonstrować swojemu społeczeństwu zdobycie Donbasu i korytarza lądowego na Krym, ale to "nie wyczerpuje ich celów". Ukraińskie wojska zatrzymały natarcie sił rosyjskich z miasta Izium w kierunku pobliskiego Słowiańska.