Szefowa KE odwiedziła Lapedusę. "Przygotujemy 10-punktowy plan"

Prezes PiS znów straszy imigrantami. "Będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce" Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce - powiedział w sobotę na konwencji PiS w Toruniu, prezes partii Jarosław Kaczyński, nawiązując do kryzysu migracyjnego i sytuacji na włoskiej wyspie.