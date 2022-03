Szefowa KAS: Polska jest wielkim zwolennikiem opodatkowania gigantów cyfrowych

/ Puls Biznesu

Polska jest wielkim zwolennikiem opodatkowania gigantów cyfrowych, to rozwiązanie powinno być wprowadzone razem z proponowaną przez KE dyrektywą dot. globalnego minimalnego podatku - powiedziała w środę w Sejmie szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej wysłuchała w środę stanowiska rządu ws. projektu unijnej dyrektywy ws. zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii [COM(2021)823].

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt ma na celu wdrożenie globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania, tj. zasad GloBE - głównej części tzw. filaru II OECD.

Jak tłumaczyła podczas posiedzenia komisji szefowa KAS, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, filar II wprowadza globalną minimalną efektywną stawkę podatkową dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w wysokości 15 proc. Wskazała, że podatek ma objąć przedsiębiorstwa, które osiągnęły globalne skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln euro.

Rzeczkowska przypomniała, że równolegle trwają prace nad filarem I, który zakłada częściowe przeniesienie praw do opodatkowania największych globalnych korporacji do państw, w których korzysta się z ich usług i dóbr. Dodała, że w praktyce dotyczyłoby to ok. 100 korporacji, w tym spółek cyfrowych.

"Polska jest silnym zwolennikiem rozwiązań filaru I, czyli opodatkowania gigantów cyfrowych. Rząd postrzega oba te filary jako jeden pakiet i podtrzymuje swoje konstruktywne propozycje wyraźnego powiązania obu filarów na forum unijnym. W ocenie rządu pośpiech w pracach nad dyrektywą, a tym samym w realizacji filaru II przy jednoczesnym pozostawieniu w tyle rozwiązań filaru I nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego rząd dąży do kompromisowego rozwiązania, czyli wejścia w życie naraz obu filarów, proponując konkretne metody" - oświadczyła szefowa KAS.

Marcin Gwóźdź (PiS) dodał, że projekt dyrektywy dotyczy wyłącznie zasad GloBE. Zaznaczył, że Polska nie powinna poprzeć na forum UE nałożenia na polskie przedsiębiorstwa obciążeń podatkowych bez gwarancji, że opodatkowane zostaną największe globalne korporacje, w tym spółki cyfrowe - w ramach filaru I.

Komisja przychyliła się do stanowiska rządu. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

