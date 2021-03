Szefowa EMA: Planujemy inspekcje fabryk produkujących Sputnika V w Rosji

Amerykański regulator zakwestionował dane z badań nad szczepionką AstraZeneki

Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w USA wyraził we wtorek zaniepokojenie danymi z badań klinicznych szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca przesłanych do amerykańskiego regulatora. Jak twierdzi, dane mogą one być nieaktualne. Instytut wezwał firmę do naprawienia sytuacji.