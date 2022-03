Szefowa EBC nie widzi ryzyka stagflacji w strefie euro w związku z wojną na Ukrainie

fot. Sepp Spiegl/Ropi / / Reuters

Europejski Bank Centralny (EBC) nie spodziewa się tego, że wojna na Ukrainie pchnie strefę euro w kierunku stagflacji, nawet jeśli inflacja wzrośnie w związku z wyższymi cenami energii, a wzrost gospodarczy będzie niższy – uważa szefowa EBC Christine Lagarde, cytowana przez agencję Reutera.

"Napływające dane nie wskazują na istotne ryzyko stagflacji" – powiedziała cytowana przez agencję szefowa EBC Christine Lagarde, która udzieliła wywiadu cypryjskiej gazecie "Phileleftheros".

Lagarde wskazała w wywiadzie, że przy poważnym scenariuszu w związku z wojną, wzrost gospodarczy strefy euro może wynieść zaledwie 2,3 proc. Mimo to we wszystkich scenariuszach oczekuje się, że inflacja spadnie i ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do celu banku na poziomie 2 proc. w 2024 r. (PAP)

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

mick/ joz/