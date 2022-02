Szefowa EBC chce umieścić na banknotach euro wizerunki znanych Europejczyków, np. Beethovena

/ Rada Europejska

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde chce umieścić na banknotach euro podobizny znanych osobistości z Europy. Jak powiedziała portalowi RND, mogliby to być np. Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven czy James Joyce.

EBC planuje przeprojektowanie banknotów do 2024 r. i, jak deklaruje, chce zaangażować w ten proces obywateli.

Obecnie banknoty euro przedstawiają fikcyjne budynki. "Dwadzieścia lat po wprowadzeniu euro nadszedł czas, by zadać sobie pytanie, czy jest coś, z czym Europejczycy mogą się lepiej identyfikować, coś, co wszyscy postrzegamy jako typowo europejskie i co nas jednoczy" - powiedziała Lagarde.

"Osobiście potrafię sobie wyobrazić przedstawienie na banknotach twarzy znanych Europejczyków: Leonarda da Vinci, Ludwiga van Beethovena czy Jamesa Joyce'a. Sama mam miłe wspomnienia związane z banknotem pięciofrankowym z Victorem Hugo, który istniał we Francji 50 lat temu. Ale z pewnością są inne sposoby na pokazanie tożsamości europejskiej, takie jak słynny obraz czy pomnik" - mówi Lagarde.

Szefowa EBC odrzuciła pomysł, aby wzór monet euro różnił się w zależności od kraju emisji. Celem jest pokazanie jedności - podkreśliła, dodając: "Byłoby błędem, gdybyśmy teraz znów zaczęli różnicować kraje. Powinniśmy dowiedzieć się, co nas łączy i jednoczy, a nie co nas dzieli".

Przyznała, że EBC od pewnego czasu pracuje nad wprowadzeniem cyfrowego euro, zastrzegła jednak, że nie ma zamiaru zlikwidować gotówki. "Ludzie są przyzwyczajeni do gotówki i nie chcą z niej zrezygnować" - wskazała.

