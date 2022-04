Szefernaker: Robimy wszystko, żeby wznowić dostawy do gmin odciętych od gazu

Litewski minister energetyki zadeklarował pomoc Polsce w dostawach gazu

Jeżeli Polska będzie potrzebowała gazu, to do Polski on popłynie – oznajmił w środę litewski minister energetyki Dainius Kreivys w reakcji na działania rosyjskiego Gazpromu, który całkowicie wstrzymał dostawy gazu dla Polski i Bułgarii.