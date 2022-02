Polska gotowa na przyjęcie uchodźców. "Ośrodki powstają na terenie wszystkich województw"

fot. BRYAN WOOLSTON / / Reuters

Będzie dziewięć punktów recepcyjnych przy granicy, po cztery w województwie lubelskim i województwie podkarpackim, a także jeden dodatkowy na dworcu kolejowym w Przemyślu - przekazał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, ten ostatni ruszy za kilka godzin, a pozostałe są już gotowe.

Punkty zlokalizowane będą w miejscowościach: Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne na Lubelszczyźnie oraz w Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz Krościenku na Podkarpaciu.

Na czwartkowej konferencji Szefernaker poinformował, że wojewoda lubelski i podkarpacki rozpoczęli przygotowanie tzw. punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. "Myślę, że możemy przekazać już informację, że wojewodowie zgłosili gotowość tych punktów recepcyjnych. Myślę, że w ciągu kilkadziesiąt minut wojewoda lubelski i wojewoda podkarpacka przedstawią opinii publicznej te punkty, odbędą się stosowne konferencje" - mówił.

Jak podkreślił, na tę chwilę będzie dziewięć takich punktów. Będą zlokalizowane w miejscowościach Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne (Lubelskie) oraz w Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz Krościenku na Podkarpaciu. Dodatkowy punkt powstanie w Przemyślu na dworcu kolejowym. "On będzie w ciągu paru godzin przygotowany. Przygotowujemy się na ewentualny przyjazd pociągów z Ukrainy" - powiedział wiceminister.

Wszyscy wojewodowie zgłosili gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy – poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, ze transport uchodźców w głąb kraju zorganizuje straż pożarna.

Szefernaker zapewnił, że jeżeli ktoś przekroczy granicę polsko-ukraińską i będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, a nie będzie miał, dokąd się udać po stronie polskiej lub w innym państwie na pewno ją otrzyma w jednym z dziewięciu punktów recepcyjnych.

"We wszystkich punktach recepcyjnych przygotowanych na przyjęcie osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z odpoczynku i pomocy medycznej" - powiedział.

Ośrodki dla uchodźców będą się znajdowały na terenie wszystkich województw. "Wszyscy wojewodowie w Polsce zgłosili gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy" – poinformował Szefernaker.

Transport uchodźcom zapewni Państwowa Straż Pożarna.

Niedzielski: Mamy listę 120 szpitali w Polsce, do których mogą trafić poszkodowani z Ukrainy Mamy już listę 120 szpitali na terenie całego kraju, do których mogą trafiać poszkodowani z Ukrainy. W sumie szacujemy na ten moment, że możliwe byłoby przyjęcie kilku tysięcy pacjentów - powiedział w czwartek Wirtualnej Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski. W czwartkowej rozmowie dla WP Niedzielski mówił o formach wsparcia dla Ukraińców w obliczu konfliktu zbrojnego z Rosją. "W przygotowaniu z naszej strony jest pociąg sanitarny z pełną obsługą ratowniczą i pełnym wyposażeniem medycznym, który może transportować rannych. W najbliższych dniach zaplanowane są ćwiczenia z jego użyciem. Będzie odbierał rannych z granicy z Ukrainą. To rozwiązanie stworzone zupełnie od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce" - powiedział w czwartek WP Niedzielski. "Jednocześnie mamy już listę 120 szpitali na terenie całego kraju, do których mogą trafiać poszkodowani. W sumie szacujemy na ten moment, że możliwe byłoby przyjęcie kilku tysięcy pacjentów - rannych w wyniku działań militarnych, w tym również ciężko rannych" - dodał szef MZ. Pytany o to, czy łóżka covidowe staną się łóżkami wojennymi wyraził nadzieję, że tak się nie stanie. "Oby był to tylko scenariusz, który nigdy się nie wydarzy. Niestety widzimy jednak, że jesteśmy bliżsi jego realizacji. Dlatego obiektem rozważań są szpitale tymczasowe i ich dalsza rola. W tej chwili mają coraz mniej pacjentów z COVID-19, mogą być wykorzystane również w przypadku realizacji najczarniejszych opcji" - dodał Niedzielski.(PAP)

Wiceminister przekazał, że Urząd ds. Cudzoziemców uruchomi infolinię, również będzie uruchomiona specjalna strona internetowa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało alert, który będzie rozsyłany esemesami, "tak żeby te osoby, które wjeżdżają do Polski miały pełne informacje na temat pomocy, jaką jesteśmy w stanie zaoferować".

Każdy z przekraczających naszą granicę uchodźców otrzyma ulotkę. Będzie to ulotka wydawana bezpośrednio na przejściu granicznym - powiedział podczas czwartkowej konferencji wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Notariusze nie będą pobierać opłat od Ukraińców Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie wielu innych notariuszy w całej Polsce podjęło decyzję, że nie będzie naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz na innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców.

Jak zaznaczył, ulotka składa się z czterech stron. "Każda ze stron jest przygotowaną podstawową informacją dla uchodźców w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim" - wyjaśnił.

"Najważniejszą informacją, która wita przekraczającego granicę, jest to, że jeśli jest osobą uciekającą przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, to zostanie wpuszczony do Polski. Taka osoba może się udać do punktu recepcyjnego, w którym otrzyma podstawową pomoc" - przekazał Poboży. "Na ulotce wymienione są wszystkie punkty recepcyjne, jak również jest informacja o specjalnej infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców, która obsługiwać będzie wszystkie telefony, wszystkie zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy" - dodał.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że zwiększono obsadę specjalnej infolinii, tak aby mogła udzielać pomocy jak największej liczbie osób. Dodał, że działa już specjalna strona internetowa www.ua.gov.pl, na której umieszczone są nieco szersze informacje dotyczące różnych grup osób przekraczających granicę na podstawie odrębnych przepisów. Będzie aktualizowana na bieżąco. Można się na nią dostać także za pomocą kodu QR umieszczonym na ulotce, który umożliwia bardzo szybkie przejście na tę stronę.

W kwestii dzieci podróżujących wraz z rodzicami z Ukrainy będziemy działać w sposób mądry i elastyczny; na pewno nie dopuścimy do sytuacji, że dziecko, które nie ma dokumentów nie wjedzie do Polski - zapewnił w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA był pytany w czwartek na konferencji prasowej o kwestię małych dzieci, które wraz z rodzicami uciekałyby przed wojną z Ukrainy.

"Będziemy działali w sposób mądry i elastyczny. Na pewno nie dopuścimy do sytuacji, że dziecko z rodzicami - jeżeli nie ma dokumentów - nie będzie mogło wjechać do naszego kraju. Będziemy działali elastycznie, mądrze, w poczuciu odpowiedzialności również za życie tych osób" - powiedział Kamiński.

Odpowiadając na pytanie o przepustowość na granicy zaznaczył, że dobowa przepustowość na przejściach w województwach podkarpackim i lubelskim, przy obecnie obowiązujących procedurach to ok. 50 tys. osób. Dodał, że w razie potrzeby można ją zwiększyć. "Mamy przygotowane scenariusze na takie sytuacje" - powiedział.

Szef SG gen. dyw. Tomasz Praga sprecyzował, że jeśli zajdzie taka potrzeba część pasów ruchu w kierunku wyjazdowym zostanie przekierowana na kierunek wjazdowy.

Dodał, że obecnie ruch na przejściach na granicy polsko-ukraińskiej, w obu kierunkach plasuje się na ok. 29 tys. osób na dobę, z czego na kierunku wjazdowym jest to mniej więcej 15 tys. osób.

Polski Czerwony Krzyż przygotowany do udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy Wsparcie na przejściach granicznych, przekazanie sprzętu do zakwaterowania, konwój humanitarny – to niektóre formy pomocy, które deklaruje Polski Czerwony Krzyż w związku z sytuacją na Ukrainie. Trwa też zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na zakup żywności, materiałów opatrunkowych. Polski Czerwony Krzyż poinformował w czwartek, że jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. W informacji prasowej podkreślono, że już w połowie lutego br. lubelski oddział PCK przekazał łóżka polowe, materace i śpiwory, które pozwolą przygotować 370 miejsca dla potrzebujących obywateli Ukrainy przy przejściach granicznych na Lubelszczyźnie. Do działania przygotowany jest również Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie. "Grupy Ratownictwa PCK w każdej chwili mogą wesprzeć służby państwowe oraz lokalne władze w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej ewentualnych poszkodowanych, przekraczających granicę polsko-ukraińską” – zadeklarował koordynator ds. ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK Rafał Sakowski. Jak podano, Polski Czerwony Krzyż w razie potrzeby może również wspierać miejsca tymczasowego zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. „Dysponujemy sprzętem (łóżka polowe, śpiwory, koce, żywność środki higieny osobistej) oraz posiadamy szerokie doświadczenie w udzielaniu pomocy humanitarnej, które pozwoli na zapewnienie schronienia i opieki poszkodowanym” – zaznaczyła organizacja w komunikacie. "Polski Czerwony Krzyż jest gotowy także włączyć się w zorganizowanie konwoju z pomocą humanitarną, jeśli zajdzie taka potrzeba” – dodano. W związku z sytuacją na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchomił również zbiórkę środków finansowych pod hasłem #napomocUkrainie na rzecz pomocy ofiarom wojny. „Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – zaznaczył prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Bisek. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 30560 z dopiskiem „UKRAINA”. Środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych. Autorka: Gabriela Bogaczyk gab/ mhr/

Von der Leyen: jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy i są oni mile widziani - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Od tygodni szykowaliśmy się na najgorsze, licząc jednak na najlepsze. Dotyczyło to wzmocnienia naszej odporności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; zapewnienia, że nie będziemy podatni na jakiekolwiek naciski związane z rosyjskimi dostawami gazu - osiągnęliśmy to; i przygotowania się do przyjęcia potencjalnych uchodźców" - poinformowała von der Leyen.

"Ze wszystkimi frontowymi państwami członkowskimi, mamy plany awaryjne dotyczące przyjmowania i udzielania natychmiastowego schronienia uchodźcom z Ukrainy. (...) mamy nadzieję, że uchodźców będzie jak najmniej, ale jesteśmy w pełni na nich przygotowani i są oni mile widziani" - dodała.

Wsparcie uchodźców z Ukrainy zapowiedziała także Słowacja.

autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska

mchom/ agzi/ ok/