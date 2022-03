Szefernaker: Pieniądze na działania związane z uchodźcami nie są problemem

fot. Wojtek Górski / / FORUM

Pieniądze na działania związane z uchodźcami nie są problemem; samorządy otrzymają je tuż po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zapowiedział w piątek podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Zapewnił, że w tej chwili trwają starania, by usprawnić przejazd z Polski do innych europejskich krajów tym obywatelom Ukrainy, którzy wyrażą taką wolę.

Szefernaker podziękował wszystkim samorządowcom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że w tym przedsięwzięciu kluczową kwestią jest koordynacja działań. Zapewnił, że państwo robi wszystko, by ta koordynacja była jak najlepsza.

"Bardzo dziękuję za to, że potrafimy w tych sprawach się zjednoczyć, potrafimy działać ponad politycznymi podziałami. Od samego początku wielokrotnie już się spotykaliśmy, jako komisja wspólna rządu i samorządu; te spotkania odbywają się praktycznie co drugi dzień. Efektem tych spotkań również było przygotowanie ustawy pomocowej - jestem przekonany, że ta ustawa w 99 proc. została napisana wspólnie przez rząd i samorząd" - powiedział.

Zapewnił, że zna pojawiające się w mediach informacje o braku w wielu miejscach koordynacji działań.

"Gwarantuję państwu, że rząd też robi wszystko, co może. Gwarantuję również, że na tych płaszczyznach, gdzie państwo uważają, że coś jest nieskoordynowane, są plany, aby bez zbędnej zwłoki to skoordynować" – powiedział Szefernaker.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że państwo tak szybko, jak to będzie możliwe, rozliczy się z samorządami, które poniosły koszty w związku z pomocą uchodźcom.

"Słyszę w mediach, że państwo nie płaci za to, (co jest robione - PAP) od dwóch tygodni. Szanowni państwo – bądźcie uczciwi. Prawdopodobnie w niedzielę wchodzi ustawa, która daje parę miliardów złotych; od poniedziałku, wtorku wszystkie zobowiązania zostaną dotrzymane, umowy uregulowane. Wojewodowie wszystkich umów dotrzymają. Od początku mówiliśmy, że gdy tylko ustawa wejdzie w życie – wszystko rozstrzygniemy" - powiedział.

Przeczytaj także Warszawa i Kraków nie mogą przyjąć więcej uchodźców

"Poprosiłem premiera, by uruchomił dodatkową rezerwę, ona została dziś w nocy uruchomiona, na niecierpiące zwłoki sprawy w największych województwach, które przyjmują uchodźców. Dzisiaj, jutro wojewodowie będą tam wypłacać środki tym podmiotom, które podjęły najwięcej działań, aby już państwo mieli te pieniądze. Proszę uwierzyć: środki nie są w tej chwili problemem – otrzymacie je jak najszybciej po wejściu w życie ustawy" - dodał.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że obecnie kluczowym wyzwaniem jest kwestia transportu przybyszów z Ukrainy do innych państw.

"Wielu naszych gości chce jechać na Zachód, dlatego czeka na dworcach. To dlatego te dworce są tak dużym problemem, tworzy się tam chaos – ci ludzie nie chcą opuszczać dworców, czekają na transport. Wczoraj minister Mariusz Kamiński spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec; od dzisiejszej nocy zostały wdrożone działania. PKP organizuje na ten weekend specjalne pociągi do największych miast w Polsce, które pojadą na zachód Europy" - powiedział.

Podkreślił, że państwo polskie musi zapewnić chcącym wyjechać z naszego kraju "godny transport".

"To jest w tej chwili organizowane. W moim przekonaniu, dzięki temu w dużych miastach znacząco zostaną odciążone punkty (obsługujące uchodźców). Mamy przykład jednego z punktów w Warszawie, gdzie został zorganizowany transport dla takich osób, gdzie został podany jeden kierunek w Europie. Dziś w nocy zapisało się w tym punkcie (na wyjazd - PAP) 2,5 tys. osób" – powiedział.

Jak dodał, w nocy wyjechało 60 autokarów – pasażerowie są już w drodze do miejsc docelowych.

Szefernaker poinformował też, że w piątek w Krakowie spotka się z niemieckim ministrem transportu i komisarzem UE ds. transportu, żeby pokazać im, jak wygląda koordynacja przewozów.

Müller: Rząd uruchamia zasoby lokalowe na cele pomocy uchodźcom

Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu przekazał pisemne przypomnienie wcześniejszych wytycznych w zakresie uruchomienia możliwych zasobów lokalowych na cele pomocy uchodźcom. Przebywają już oni m.in. w ośrodku Łańsk; Polski Holding Hotelowy przeznaczył 3000 miejsc - poinformował Piotr Müller.

O otwarcie ośrodków rządowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy i stworzenie systemowych rozwiązań zaapelował w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W odpowiedzi na ten apel rzecznik rządu napisał na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu przekazał pisemne przypomnienie wcześniejszych wytycznych w zakresie uruchomienia możliwych zasobów lokalowych na cele pomocy uchodźcom.

Jak dodał, uchodźcy przebywają już m.in. w ośrodku w Łańsku, a Polski Holding Hotelowy przeznaczył dla nich 3000 miejsc. Do wpisu załączył pismo szefa rządu z wytycznymi dla wszystkich instytucji.

W dokumencie premier podkreślił, że państwo polskie musi wykorzystać maksimum swoich zasobów, by wesprzeć ukraińską ludność cywilną, która ratuje się ucieczką przed zbrodniarzami. "Pomoc uchodźcom to nasz moralny obowiązek wobec Ukraińców, którzy zatrzymują pochód Rosji w głąb Europy" - dodał.

"W związku z tym proszę, aby wszystkie zasoby lokalowe będące w państwa dyspozycji, które nie są niezbędne do prowadzenia statutowej działalności i które mogą dopomóc w złagodzeniu obecnego kryzysu w jak najkrótszym czasie, zostały przygotowane do przyjęcia naszych ukraińskich sąsiadów" - napisał Morawiecki.

Szef MSWiA: musimy jako Europa przyjąć wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy

Musimy jako Europa przyjąć wszystkich uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy; nie będziemy mówili o żadnych kwotach, ilu uchodźców który kraj przyjmie - podkreślił w piątek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, Europa otworzyła swoje granice, wszyscy będą mogli legalnie tu przebywać.

Kamiński na konferencji w MSWiA zaznaczył, że choć wcześniej dziennie przybywało niemal 150 tysięcy uchodźców z Ukrainy, minionej doby do Polski przybyło ich 87 tysięcy. "Można by z pozoru odnieść wrażenie, że mniejsza liczba uchodźców dociera do naszego kraju, ale jest wręcz przeciwnie. Ta liczba mniejsza świadczy o tym, że te osoby, które potrzebują schronienia, boją się wyruszyć w podróż do Polski" - powiedział. Minister wyjaśnił, że mieszkańcy Ukrainy obawiają się, że podróż do Polski jest śmiertelnie niebezpieczna. "Oddziały rosyjskie strzelają do cywilnych samochodów, do cywilnych autokarów i w tym momencie mieszkańcy, ludność cywilna na Ukrainie uważa, że bezpieczniej jest przeczekać ten moment w piwnicy" - podkreślił.

"Nie przywiązujmy się do tych liczb. Sytuacja jest na tyle dramatyczna i tragiczna na Ukrainie, że ta fala uchodźców będzie do nas docierała, będą to wielkie liczby. Niestety nie ma powodów racjonalnych, żeby sądzić, że metodami politycznymi może nastąpić jakieś przesilenie w najbliższym czasie" - dodał.

Szef MSWiA przypomniał, że w czwartek spotkał się na polsko-ukraińskiej granicy z ministrami spraw wewnętrznych Francji i Niemiec, Geraldem Darmaninem i Nancy Feaser. "Już zaczął funkcjonować nieformalny międzynarodowy sztab pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Wielu z nich deklaruje chęć oddalenia się od wojny jak najdalej. Niektórzy mają przyjaciół, mają rodziny na terenie Niemiec, na terenie innych państw UE" - zaznaczył.

Kamiński wskazał, że do Niemiec dotarła już pierwsza fala uchodźców, niemieckie urzędy zanotowały ich około 100 tysięcy. "Musimy w sposób uporządkowany, humanitarny zorganizować pomoc dla wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie całej Europy" - powiedział.

"Europa otworzyła swoje granice dla wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy" - oświadczył szef MSWiA. Zadeklarował ponadto, że nie będzie mowy o żadnych kwotach, o tym, kto, jaką liczbę uchodźców przyjmie. "Musimy jako Europa przyjąć wszystkich uchodźców, bo sytuacja tego wymaga" - podkreślił.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, do Polski przybyło ponad 1,5 mln uchodźców wojennych.

Koordynację działań na dworcach w miastach wojewódzkich przejmuje PSP

Jest decyzja o tym, że już na wszystkich dworcach znajdujących się w miastach wojewódzkich w Polsce koordynację przejmuje Państwowa Straż Pożarna - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"Bardzo często w opinii publicznej pojawia się kwestia dworców. Jest decyzja o tym, że już na wszystkich dworcach w miastach wojewódzkich w Polsce przejmuje koordynację Państwowa Straż Pożarna" - zapewnił Szefernaker.

Dodał, że strażacy OSP, a także aspiranci ze szkół pożarniczych będą tam wspierać Państwową Straż Pożarną w działaniach. "Musi być koordynacja, żeby nie było zarzutów, tak jak w niektórych miejscach się pojawiły, że brakuje tej koordynacji" - powiedział. Dodał, że "jeżeli gdziekolwiek popełniono błędy, są wyciągane wnioski". "Państwowa Straż Pożarna będzie na wszystkich dworcach wojewódzkich w Polsce koordynowała te działania" - zapewnił.

Poboży: Chcemy pokazać, że także w mniejszych ośrodkach uchodźcy spotkają bardzo dobrą opiekę i pomoc

Chcemy pokazać, że także w mniejszych ośrodkach uchodźcy spotkają bardzo dobrą opiekę i pomoc - powiedział w piątek w Olsztynie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Dodał, że w mniejszych ośrodkach uchodźcom łatwiej będzie o zorganizowanie swojego życia w tym trudnym momencie.

"Obserwujemy taką sytuację, że większość uchodźców deklaruje chęć pozostawania w dużych ośrodkach. Tymczasem chcemy pokazać, że w całej Polsce także w innych województwach i nie tylko w dużych miastach, także w mniejszych mających status wojewódzkich znajduje się bardzo dobra baza, zorganizowana w sposób profesjonalny przez koordynację wojewody, ale też ten spontaniczny ruch ludzi. Tu na Warmii i Mazurach ludzie mają wielkie serca i nie mam wątpliwości, że jest to jeden z lepszych kierunków, gdzie osoby, które uciekają przed wojną na pewno znajdą oparcie i wsparcie zarówno u obywateli, jak i wszystkich instytucji" - powiedział podczas konferencji wiceminister Poboży.

Jak wskazał, ze zorganizowanej przez wojewodę bazy skorzystało do tej pory 1743 ukraińskich uchodźców, a w ciągu ostatniej doby 198 osób. "One trafiają do hotelu w Olsztynie, ale też do ośrodków wypoczynkowych czy akademików. Ta baza jest szeroka. Zachęcamy, by namawiać przyjaciół, znajomych z Ukrainy, by w takie miejsca, a niekoniecznie do tych największych ośrodków, przyjeżdżali" - mówił wiceminister.

Autorzy: Rafał Pogrzebny, Agnieszka Ziemska, Luiza Łuniewska, Marcin Chomiuk, Agnieszka Libudzka