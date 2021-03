Szef unijnej dyplomacji: Władze białoruskie represjonują własny naród

Dworczyk: Będziemy poruszać na forum międzynarodowym sprawę represji wobec Polaków na Białorusi

Jesteśmy zdeterminowani, by sprawę represji wobec Polaków na Białorusi poruszać na forum międzynarodowym. Po prostu nie możemy się zgodzić na to, co się dzieje z naszymi rodakami za wschodnią granicą - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.