Szef ukraińskiego Naftohazu: Przez deficyt gazu czeka nas najchłodniejsza zima od dekad

Niedobór węgla w zimie coraz bardziej realny. Branża: zabraknie od 4 do 6 mln ton

- Szacujemy, że do końca tego roku zabraknie nam ok. 4 do 6 mln t węgla, przy czym ok. 2,5 mln t wyniesie niedobór w sektorze opałowym - mówi Łukasz Horbacz, prezes IGSPW. Jak ocenia, niedobór surowca...