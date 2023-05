Szef niemieckiego wywiadu nie wie kto stoi za eksplozjami na Nord Stream

Szef Federalnej Służby Wywiadu (BND) Bruno Kahl osłabił nadzieje na szybkie wyjaśnienie, kto spowodował eksplozje w gazociągach Nord Stream na Morzu Bałtyckim. "Istnieją wskazówki we wszystkich możliwych kierunkach" - powiedział Kahl w Berlinie.

/ Forsvaret/Siły Zbrojne Danii

Żaden kraj na świecie, żadna służba wywiadowcza na świecie nie jest obecnie w stanie powiedzieć, kim byli sprawcy lub kogo można wykluczyć, powiedział. Miejsce zbrodni pod wodą jest "poważnym wyzwaniem", powiedział Bruno Kahl, cytowany przez portal n-tv.

Rosja pompowała gaz z Syberii do Niemiec i innych krajów europejskich gazociągiem Nord Stream 1 do czasu wstrzymania dostaw. Nord Stream 2 nie został uruchomiony z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rury zostały uszkodzone przez eksplozje we wrześniu 2022 roku.

