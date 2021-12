Szef gabinetu prezydenta o wykorzystaniu Pegasusa: ta sprawa powinna być wyjaśniona

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Ta sprawa powinna być wyjaśniona. Polakom należy się informacja - powiedział czwartkowemu "DGP" szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany o to, co prezydent Andrzej Duda sądzi o sprawie Pegasusa i inwigilacji senatora Brejzy.

Szrot pytany był "DGP" m.in. o to, w jaki sposób należy wyjaśnić sprawę inwigilacji senatora Krzysztofa Brejzy i czy należy zrobić to z pomocą komisji śledczej lub NIK.

"Jest też komisja ds. służb specjalnych, w której reprezentowani są przedstawiciele opozycji. Piłka jest po stronie rządu. Pan prezydent zawsze jest zdania, że jeśli jakaś sprawa budzi społeczne emocje, powinna zostać wyjaśniona" - powiedział dziennikowi szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Przeczytaj także Cyberatak Pegasusem. Prokuratura Okręgowa odmówiła wszczęcia postępowania

Szrot odniósł się też do pytania o to, czy prezydent interesował się tym, w jaki sposób Pegasus został wykorzystany w Polsce. "Pegasus jest tylko jednym z narzędzi, które mogło być wykorzystane w operacyjnej pracy śledczej. Trudno, by wchodził w specjalistyczne szczegóły" - odparł.

Szrot dodał, że był wielokrotnie sekretarzem sztabu pisowskich kampanii, również tych ostatnich. "I zapewniam z ręką na sercu, że sztab nie dysponował informacjami, które mogłyby pochodzić z takich źródeł. Nie wyobrażam sobie, że jakiejkolwiek informacje tego typu były wykorzystywane" - dodał Szrot.(PAP)

szz/ lena/