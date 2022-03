Szef francuskiego MSZ: Rosja tylko udaje, że negocjuje w Ukrainą

Morawiecki w Batumi: Polska popiera euroatlantyckie aspiracje Gruzji

Polska popiera euroatlantyckie aspiracje Gruzji nie przeciwko komukolwiek, ale po to, by zapanował pokój - powiedział w czwartek w Batumi premier Mateusz Morawiecki. Premier Gruzji Irakli Garibaszwili dziękował za wsparcie gruzińskich dążeń do członkostwa w UE. Politycy wyrazili solidarność z ogarniętą wojną Ukrainą.