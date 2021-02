Szef chińskiego MSZ wzywa do resetu relacji chińsko-amerykańskich

fot. Mohammad Ismail / Reuters

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi wezwał w poniedziałek administrację prezydenta Joe Bidena do resetu relacji chińsko-amerykańskich, które znacznie pogorszyły się za rządów poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa i do wznowienia dialogu.

Wang, który ma również tytuł doradcy rządowego, oświadczył, że działania administracji Trumpa zmierzające do „powstrzymywania i tłamszenia Chin”, spowodowały trudne do oszacowania szkody. Wezwał Waszyngton do likwidacji ceł na chińskie towary i do rezygnacji z - jak się wyraził - "bezsensownego dławienia" chińskiego sektora technologicznego.

Szef Chińskiej dyplomacji, wypowiadając się na forum w Pekinie, wezwał także Waszyngton do respektowania podstawowych interesów Chin, zaprzestania ingerencji w ich sprawy wewnętrzne oraz zaprzestania "spiskowania z separatystycznymi siłami dążącymi do niepodległości Tajwanu”.

"W ciągu ostatnich kilku lat Stany Zjednoczone w istocie zerwały dwustronny dialog na wszystkich szczeblach. Jesteśmy gotowi do szczerej komunikacji ze stroną amerykańską i do dialogu w celu rozwiązania problemów" - powiedział Wang.

Jako "pozytywny krok" ocenił niedawną rozmowę telefoniczną między prezydentem Bidenem i prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Ambasador Chin w Waszyngtonie Cui Tiankai, wypowiadając się na tym samym forum, zaznaczył, że obie strony muszą mieć precyzyjną wiedzę o celach strategicznych drugiej, ale podkreślił, że w takich sprawach jak Tajwan, Xinjiang i Tybet Pekin nie ustąpi na krok.

Reuter zauważa, że Wang wypowiadał się w momencie, w którym stosunki amerykańsko-chińskie znajdują się w najgorszym stanie od kilkudziesięciu lat.

Waszyngton i Pekin walczą ze sobą na różnych frontach poczynając od handlu poprzez oskarżenia o gwałcenie praw człowieka w Xinjiangu wobec muzułmańskich Ujgurów do roszczeń terytorialnych Pekinu na bogatym w surowce Morzu Południowochińskim.

Jednak administracja Bidena zasygnalizowała już, że zamierza kontynuować naciski na Pekin. Biden wyrażał już zaniepokojenie "niesprawiedliwymi i siłowymi" praktykami Pekinu w dziedzinie handlu oraz poparł stanowisko administracji Trumpa, że Chiny dopuściły się ludobójstwa wobec Ujgurów. (PAP)

jm/