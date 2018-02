Szef banku centralnego Łotwy odrzuca zarzuty o korupcję

Prezes banku centralnego Łotwy, oskarżany o korupcję, mówi, że jest niewinny i nie ustąpi ze stanowiska. Na konferencji prasowej Ilmars Rimszeviczs odrzucił zarzuty i twierdzi, że grożono mu śmiercią. Władze kraju wzywają go do ustąpienia ze stanowiska.

Ilmars Rimszeviczs twierdzi, że jego zatrzymanie związane jest z działalnością dwóch łotewskich banków - ABLV i Norvik. Jak tłumaczył dziennikarzom, w ubiegły piątek bank ABLV zaapelował do Banku Łotwy o wsparcie finansowe.

Kilka godzin po tym, jak bank centralny odmówił pożyczki, biuro i jego dom zostały przeszukane przez służby antykorupcyjne. Ilmars Rimszeviczs uważa, że było to "skoordynowane działanie kilku banków" i atak na łotewski system finansowy.

Poinformował również, że niedawno grożono mu śmiercią, co zgłosił organom ścigania. Tymczasem bank Norvik złożył skargę do Banku Światowego na to, że "wysoki urzędnik łotewski" wielokrotnie domagał się łapówek i podejmował działania odwetowe w przypadku odmowy zapłaty. W dokumencie nie pada jednak żadne nazwisko. Jak poinformowała agencja The Associated Press, dyrektor generalny banku Oliver Bramwell, wskazuje, że tym wysokim urzędnikiem jest właśnie Ilmars Rimszeviczs.

Premier Łotwy, Maris Kuczinskis, przyznał że "są powody, aby sądzić, że jest to próba zaszkodzenia wizerunkowi państwa". Wezwał szefa banku centralnego do ustąpienia, a bank Norvik, do przedstawienia dowodów na to, że Ilmars Rimszeviczs żądał łapówek.

Prezes banku centralnego na Łotwie jest wybierany przez parlament i jego kadencja trwa 6 lat.

