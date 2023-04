Szef banku centralnego Belgii: Obniżki stóp proc. przez EBC tylko wtedy, kiedy inflacja się ustabilizuje

"Wyprowadzimy Glapińskiego z NBP". PO ma plan po wygranych wyborach Mamy scenariusz przygotowany przez prawników, ale go nie zdradzą, gdyż zaraz pojawiłaby się w Sejmie specustawa "cementująca" pozycję prezesa - zapowiadają politycy PO. Adamowi Glapińskiemu zarzucają, że nie realizuje to, do czego został powołany.