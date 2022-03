Szef ZBP: Pewna grupa klientów nie będzie miała dostępu do kredytów

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Coraz wyższe stopy procentowe oraz zaostrzenie przez banki sposobu obliczania zdolności kredytowej sprawią, że liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2022 roku może spaść do 170-185 tys. - poinformował PAP Biznes prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Nie ma co do tego wątpliwości, że pewna grupa klientów nie będzie miała dostępu do kredytów. Będzie trudniej o kredyt mieszkaniowy, trzeba będzie posiadać większą zdolność kredytową. Może nieco spadną aspiracje konsumentów, kredyty będą zaciągane na mniejsze mieszkania, potrzeby mieszkaniowe będą zaspokajane etapowo" - powiedział PAP Biznes Pietraszkiewicz.

"Według naszych wyliczeń, naturalnym poziomem udzielanych kredytów rocznie w zależności od poziomu stóp procentowych jest przedział między 170 tys. a 200 tys. kredytów. W tym roku znajdziemy się bliżej dolnej granicy tego przedziału, może być udzielone 170-185 tys. kredytów. Obecnie tak można szacować rynek w 2022 roku. Spadek w porównaniu do poprzedniej prognozy to efekt przede wszystkim coraz wyższych stóp i pośrednio podniesienia buforów dla klientów banków" - dodał.

W lutym ZBP szacował, że w 2022 roku banki udzielić mogą około 195-200 tys. kredytów mieszkaniowych.

KNF podała we wtorek, że skierowała do banków stanowisko ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego. Urząd zalecił, by w procesie oceny zdolności kredytowej banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 p.p., a nie 2,5 p.p., jak do tej pory. Nadzorca oczekuje, że dostosowanie się banków do zaleceń nastąpi bez zbędnej zwłoki i nie później niż do końca marca 2022 r.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej na szóstym z rzędu posiedzeniu ponownie podwyższyła stopy procentowe, o 75 pb., w tym referencyjną do 3,50 proc. Od października RPP podniosła stopę referencyjną łącznie o 340 pb. Po ostatniej podwyżce stopa referencyjna jest najwyższa od początku 2013 r.

W ubiegłym roku sektor bankowy osiągnął najwyższy w historii polskiego rynku kredytów hipotecznych wynik akcji kredytowej (85,7 mld zł), który okazał się o 41 proc. wyższy niż w rekordowym dotychczas 2019 roku.

W 2021 roku banki udzieliły łącznie 256,5 tys. nowych kredytów mieszkaniowych i był to najlepszy wynik osiągnięty przez sektor bankowy od roku 2008 - o jedną czwartą wyższy niż w roku 2020.

Na koniec 2021 roku całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosił 511,3 mld zł. (PAP Biznes)

seb/ osz/