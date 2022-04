Szef Rady Europejskiej Charles Michel przybył do Kijowa

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyjechał do Kijowa. "(Jestem - PAP) w sercu wolnej i demokratycznej Europy" - napisał polityk na Twitterze i zamieścił zdjęcie z kijowskiego dworca.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc