Szef Pentagonu wezwał szefa rosyjskiego MON do wycofania wojsk. Separatyści ewakuują ludność do Rosji

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin odbył w piątek rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu - poinformował Pentagon. Austin miał wezwać Rosjanina do deeskalacji i wycofania wojsk spod granic Ukrainy.

"Sekretarz Austin wezwał do deeskalacji, powrotu rosyjskich sił okrążających Ukrainę do swoich baz oraz do dyplomatycznego rozwiązania" - napisał rzecznik resortu John Kirby w jednozdaniowym podsumowaniu z rozmowy.

Do rozmowy doszło podczas wizyty Austina w Polsce i w kontekście zaostrzających się napięć wokół Ukrainy. W czwartek minister ostrzegł, że Rosja jest gotowa do ataku na Ukrainę w każdej chwili, notując m.in. że zgromadziła zapasy krwi w miejscach zgrupowania wojsk pod granicami z Ukrainą.

Putin: wspólnie z Białorusią zapewnimy sobie bezpieczeństwo

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że wspólne ćwiczenia wojskowe jego kraju z Białorusią nikomu nie zagrażają. Dodał, że oba kraje będą nadal podejmować kroki w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa w świetle aktywności NATO.

Putin, który wypowiadał się na wspólnej konferencji prasowej ze swym białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką, oznajmił, że Rosja nie jest przeciwna omawianiu pewnych propozycji USA i NATO, i gotowa jest iść drogą negocjacji, pod warunkiem, że będą one rozpatrywane razem z priorytetowymi żądaniami Moskwy.

Wśród tych żądań jest nierozszerzanie NATO i powrót infrastruktury Sojuszu do stanu z 1997 roku.

Doniesienia o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę Putin określił jako "wrzutki". Oświadczył także, że na Ukrainie "masowo i systematycznie naruszane są prawa człowieka", a w Donbasie "sytuacja się zaostrza".

Łukaszenka zapewnił, że "nikt nie chce wojny", ani zaostrzenia konfliktów. Oskarżył Zachód o agresywne działania i oznajmił, że Białoruś i Rosja "są zmuszone" do poszukiwania sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Szef Pentagonu: cały Sojusz wspiera Ukrainę

"Cały Sojusz wspiera Ukrainę, jeżeli chodzi o jej suwerenność, integralność terytorialną, ale również prawo do wyboru ścieżki, jaką chce podążać, jeżeli chodzi o relacje z sąsiadami i resztą świata" – powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin.

"Zakrawa na ironię, że to, czego Putin nie chciał, czyli silniejsza NATO, doprowadziło de facto do tego, że na flance mamy o wiele silniejszą NATO, i tak pozostanie w przyszłości" - powiedział sekretarz obrony USA. Zadeklarował dalsze wspieranie starań Ukrainy na rzecz zwiększenia jej zdolności obronnych, m.in. przez wspólne szkolenia.

"Wobec koncentracji rosyjskich sił blisko Ukrainy doceniamy, że Polska przyjęła dodatkowe 4700 żołnierzy, którzy są przygotowani, by odpowiedzieć na różne ewentualności. Będą ściśle współpracować z Departamentem Stanu i polskimi władzami, gdyby zaszła potrzeba pomocy amerykańskim obywatelom opuszczającym Ukrainę" - powiedział Austin. Przypomniał, że zgodnie z porozumieniem z 2020 r. o zwiększeniu współpracy wojskowej Polska przygotowuje infrastrukturę i zasoby logistyczne potrzebne do przyjęcia amerykański sił.

"Współpracujemy także przy zwiększaniu polskich zdolności obronnych" – dodał, przypominając zamówione przez Polskę w USA wielozadaniowe samoloty bojowe F-35, zestawy artylerii rakietowej HIMARS i baterie obrony powietrznej Patriot.

Separatyści ewakuację mieszkańców do Rosji

Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy Denys Puszylin ogłosił w piątek masową ewakuację mieszkańców separatystycznej republiki do obwodu rostowskiego w Rosji.

Puszylin powiedział, że od 18 lutego mieszkańcy DRL będą przewożeni do Rosji. Najpierw mają być ewakuowane kobiety, dzieci i osoby starsze.

Przywódca DRL oskarżył siły ukraińskie o to, że planują ofensywę na terytorium, które obecnie znajduje się pod kontrolą bojowników. Ukraińska armia zaprzecza, że planuje siłowe działania.

