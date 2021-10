Szef NBP uspokaja: nie ma powodu, żeby się przestraszyć i nie brać kredytu

/ NBP

Żyjemy w tym szczęśliwym okresie, w którym perspektywy polskiej gospodarki są bardzo dobre na najbliższe 10-20 lat. Ważne, żeby kraj się rozwijał w tempie około 5 proc. rocznie - powiedział w czwartek prezes Narodowego banku Polskiego Adam Glapiński.

Prezes NBP ocenił, że "żyjemy w tym szczęśliwym okresie, że (...) perspektywy polskiej gospodarki są bardzo dobre na najbliższe 10-20 lat" - jak zastrzegł - "mimo tych wszystkich kosztowych elementów szokowych, które nabrzmiewają".

"Ważne, żeby kraj się rozwijał w tempie około 5 proc. rocznie i wtedy w ogóle nie ma żadnych dramatycznych sytuacji, bo wszyscy mają pracę i wszyscy przyzwoicie zarabiają i żyją coraz lepiej" - dodał Adam Glapiński.

Prezes Narodowego banku Polskiego na pytanie, czy w obecnych warunkach warto brać kredyt mieszkaniowy, odpowiedział, że "nie ma powodu, żeby się przestraszyć i nie brać kredytu". "Gospodarka polska się dobrze rozwija - to jest podstawa. To znaczy, że ludzie będą mieli pracę i będą coraz lepiej zarabiać. Czyli jak najbardziej można to robić, ale ostrożnie" - dodał szef NBP.

autor: Radosław Jankiewicz