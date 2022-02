Szef NATO: Uruchomiliśmy dziś nasze plany obronne

fot. JOHANNA GERON / / Reuters

Rada Północnoatlantycka uruchomiła w czwartek plany obronne NATO - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

"Głównym zadaniem NATO jest obrona sojuszników. Atak na jednego będzie traktowany, jako atak na wszystkich. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa zbiorowego. (...) Dziś Rada Północnoatlantycka, na wniosek naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO generała Toda Woltersa, zdecydowała się uruchomić nasze plany obronne. Jest to roztropny i defensywny krok, którego celem jest ochrona państw sojuszniczych podczas tego kryzysu. Pozwoli on na rozmieszczenie sił i środków - w tym sił szybkiego reagowania - tam, gdzie są one potrzebne" - wyjaśnił Stoltenberg.

W piątek odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów NATO - poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli.

Narada odbędzie się w trybie zdalnym - za pośrednictwem połączenia wideo.

Pokój w Europie został zdruzgotany - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ze strony Rosji jest to świadoma i zaplanowana inwazja - dodał.

"Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości" - powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja. Mimo litanii kłamstw, zaprzeczeń i dezinformacji intencje Kremla są oczywiste" - dodał.

"Rosja używa siły, by pisać historię na nowo, by odmówić Ukrainie jej prawa do wolnej i niepodległej drogi" - ocenił.

Władimir Putin, ogłaszając początek ataku na Ukrainę:

"Teraz kilka ważnych, bardzo ważnych słów dla tych, którzy mogą ulec pokusie interwencji w trwające wydarzenia. Ktokolwiek próbuje nam przeszkadzać, a tym bardziej stwarzać zagrożenia dla naszego kraju, dla naszego narodu, powinien wiedzieć, że reakcja Rosji będzie natychmiastowa i doprowadzi do konsekwencji, jakich nigdy w swojej historii nie doświadczyliście. Jesteśmy gotowi na każdy rozwój wydarzeń. Podjęto wszelkie niezbędne decyzje w tym zakresie. Mam nadzieję, że zostanę wysłuchany".

W ostatnich miesiącach Rosja ani na chwilę nie traktowała dyplomatycznych wysiłków poważnie - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Teraz widzimy, że nie zrezygnowali ze swoich planów. (Rosjanie) zrobili to, co planowali od dawna. Całymi tygodniami i miesiącami, kiedy mówili, że nie planują inwazji na Ukrainę, (...) było dokładnie na odwrót. W żadnym momencie nie traktowali oni wysiłków dyplomacji poważnie" - podkreślił Stoltenberg.

Przyznał jednocześnie, że inwazja nie była zaskoczeniem.

"Nasze służby wywiadowcze mówiły o tym od kilku miesięcy. Upublicznialiśmy dane wywiadowcze głównie po to, żeby zapobiec atakowi. Dzieliliśmy się informacjami nie tylko o koncentracji wojsk, ale również o próbach tworzenia pretekstów do inwazji, takich jak absolutnie kłamliwe twierdzenia o ludobójstwie Rosjan albo domniemane planowane akcje sabotażowe w Rosji. Obnażaliśmy te działania, bo mieliśmy nadzieję, że zmniejszy to ryzyko inwazji militarnej" - tłumaczył sekretarz generalny NATO. (PAP)

