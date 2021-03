Szef MZ o zachowaniu wiceministra Warchoła: nie ma to mojej akceptacji

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pandemia nie ma barw politycznych – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując zachowanie wiceszefa MS Marcina Warchoła, który bez maseczki zapraszał mieszkańców Rzeszowa do uczestnictwa w organizowanym przez siebie wydarzeniu. "Nie ma to mojej akceptacji" – ocenił Niedzielski.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (Solidarna Polska), który ubiega się o urząd prezydenta Rzeszowa, opublikował w mediach społecznościowych zaproszenie adresowane dla mieszkańców, w którym zaprasza ich na rzeszowskie bulwary, gdzie miał rozdawać młode drzewka. W nagraniu, które zostało zarejestrowane w przestrzeni publicznej, Warchoł jest bez maseczki.

Podczas konferencji po rządowym zespole zarządzania kryzysowego jej uczestnicy zostali poproszeni o komentarz w tej sprawie. Szef resortu zdrowia przyznał, że nie widział tej sytuacji.

"Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negację" – odpowiedział.

"Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji" – podkreślił Adam Niedzielski.

Krytycznie do zachowania Warchoła odnieśli się na Twitterze posłowie opozycji, m.in. polityk KO Michał Szczerba. "Halo @PolskaPolicja, obywatel Marcin Warchoł w stanie epidemii, przy 26 tys. zakażeń dziennie, bez maski ochronnej, organizuje zgromadzenie publiczne w Rzeszowie. Zgodnie z interpretacją policji +nielegalne+ w pandemii. Wnoszę o natychmiastową interwencję!" – napisał.

W podobnym tonie wypowiadała się także Katarzyna Lubnauer (KO). "Panie @marcinwarchol mamy szczyt pandemii. Zachęcamy ludzi do zostania w domu, a nie na wiece wyborcze! I gdzie maseczka???? Za Pana odpowiada też Premier Morawiecki, którego jest Pan członkiem rządu. Ogarnijcie się!" – stwierdziła we wpisie na Twitterze posłanka. (PAP)

