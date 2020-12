Szef MZ: Zabezpieczono dotąd punkty szczepień dla 98,5 proc. populacji

Prof. Horban: Po zaszczepieniu zagrożonych grup będzie można zdjąć większość obostrzeń

Są dwa cele, które chcemy osiągnąć: powrót do normalności i ochrona ludzi, którzy by umarli. Jak ochronimy te osoby, czyli osoby najstarsze, a także m.in. kadrę medyczną, to będziemy mogli zdjąć większość obostrzeń – powiedział w środę główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.