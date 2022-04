Szef MSZ Węgier: nie poprzemy dalszych sankcji na paliwa kopalne z Rosji

W 2022 r. eksport do Rosji i krajów strefy euro znacznie się zmniejszy [Badanie]

W 2022 r. wzrost światowego handlu zmniejszy się o co najmniej 2 punkty procentowe do 4 proc. w ujęciu ilościowym - wynika z badania Allianz Trade. Spadki zaufania i popytu spowodują w tym roku, że wartość eksportu do Rosji i krajów strefy euro będzie niższa o 480 mld dol.