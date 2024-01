Węgry nie będą angażować się w dostawy broni na Ukrainę, ale nie zablokują decyzji o wysyłaniu jej przez inne państwa Unii Europejskiej – oświadczył w poniedziałek w Brukseli minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

fot. Russian Foreign Ministry / / TASS

„Jest całkowicie nie do przyjęcia, aby Węgry nadawały nowy impuls transferom broni” – stwierdził polityk. „Węgry nie dostarczały broni do tej pory, nie będą tego robić w przyszłości i nie chcą uczestniczyć w żadnej decyzji, która doprowadziłaby do zwiększenia dostaw broni” – dodał.

Szijjarto nazwał rozczarowującym nowy plan unijny, aby utworzyć pulę o wartości 5 mld euro na dostawy broni na Ukrainę w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju (EPF).

Węgry od dłuższego czasu nie zgadzają się na wypłacenie Ukrainie nowej transzy z EPF w wysokości około 500 mln euro. Wcześniej jako powód podawały umieszczenie banku OTP na ukraińskiej liście międzynarodowych sponsorów wojny.

Bank został na nią wpisany z powodu kontynuowania swojej działalności w Rosji. Choć strona ukraińska usunęła go z czarnej listy, Budapeszt domaga się gwarancji, że węgierski bank na nią nie wróci.

Szef węgierskiej dyplomacji powiedział w poniedziałek, że Budapeszt jest gotowy poprzeć pomoc finansową dla Kijowa, jeśli Ukraina „nie będzie dyskryminować węgierskich firm”.

Szijjarto spotka się w poniedziałek w ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą oraz szefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – Adrijem Jermakiem.

W rozmowach prowadzonych w zakarpackim Użhorodzie strony mają omawiać rozbieżności w stosunkach dwustronnych oraz ewentualne spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z Zełenskim.

Węgry są suwerennym krajem i mają prawo do własnego zdania w sprawie wojny na Ukrainie, czy to się podoba Donaldowi Tuskowi, czy nie – oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w odpowiedzi na krytyczne słowa polskiego premiera w Kijowie pod adresem Budapesztu.

„Nalegamy, aby pokój na Ukrainie został osiągnięty tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli Donald Tusk ma inne zdanie i zajmuje stanowisko prowojenne” – powiedział Szijjarto w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

Podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie premier Polski stwierdził, że Europa znajdzie sposób na wpieranie Ukrainy, niezależnie od stanowiska Budapesztu. Rząd Viktora Orbana jest przeciwny przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej i blokuje unijną pomoc finansową w wysokości 50 mld euro.

„Kto po cichu wspiera Putina, ten zdradza Europę, w każdym wymiarze i będzie mu to pamiętane i nie będzie wybaczone” – powiedział Tusk.

Według Szijjarto szef polskiego rządu „okazał całkowity brak szacunku”, oskarżając Węgry o zdradę Europy.

„Widzieliśmy wydarzenia ostatnich kilku tygodni w Polsce i koncepcję demokracji polskiego premiera” – stwierdził węgierski polityk. „Widzimy, jak politycy opozycji są więzieni w Polsce. Widzimy, że nie ma żadnej tolerancji dla opinii, które różnią się od opinii rządu” – dodał.

Wcześniej Szijjarto opublikował na Facebooku zdjęcie, na którym rozmawia w Brukseli z szefem polskiej dyplomacji. „Radek Sikorski, wielki powracający. Nic nie przysłoni (polsko-węgierskiego) braterstwa” – napisał węgierski polityk.

Z Budapesztu Marcin Furdyna