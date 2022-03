Szef MSZ Turcji z wizytą we Lwowie. Apel o zawieszenie broni w Mariupolu

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu spotkał się w czwartek we Lwowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Na konferencji prasowej zaapelował o zawieszenie broni w oblężonym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie według niego przebywa ponad 100 Turków.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Kułebą, którą transmitowała turecka telewizja, Cavusoglu powiedział, że zaproponował 24-godzinne zawieszenie broni w Mariupolu, które miałoby być monitorowane przez organizacje humanitarne – przekazała agencja Reutera.

Kułeba oświadczył natomiast, że Ukraina jest gotowa kontynuować wysiłki dyplomatyczne na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji.

„Przyjąłem mojego tureckiego odpowiednika i przyjaciela Mevluta Cavusoglu na Ukrainie. Solidarność Turcji pozostaje niezachwiana. (Jestem) wdzięczny za polityczne i humanitarne wsparcie, jak również za trwające wysiłki dyplomatyczne Turcji na rzecz zakończenia niszczycielskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie” – napisał Kułeba na Twitterze.

