Szef MSZ Rosji wzywa Chiny do odejścia od dolara, by chronić się przed sankcjami

fot. lev radin / Shutterstock

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który przybył w poniedziałek do Chin, wezwał władze obu państw do zwiększenia niezależności technicznej oraz odchodzenia od amerykańskiej waluty i zachodnich systemów płatniczych, by chronić się przed sankcjami.

Wizyta Ławrowa zbiega się w czasie z napięciami w relacjach Chin i Rosji z USA oraz planami nałożenia przez UE sankcji za łamanie praw człowieka na osoby i instytucje m.in. w tych dwóch krajach. Byłyby to pierwsze unijne sankcje wobec ChRL od ponad 30 lat.

„Musimy zmniejszyć ryzyko sankcji poprzez wzmocnienie naszej niezależności technologicznej, poprzez przejście na płatności w naszych walutach narodowych i globalnych walutach, które są alternatywą wobec dolara” – powiedział Ławrow.

„Musimy odejść od używania międzynarodowych systemów płatności kontrolowanych przez Zachód” – dodał rosyjski minister w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w państwowych chińskich mediach.

Podczas rozpoczynającej się w poniedziałek dwudniowej wizyty szef rosyjskiej dyplomacji ma się spotkać z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi w słynącym z krasowych formacji skalnych turystycznym mieście Guilin na południu Chin.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)

anb/ tebe/