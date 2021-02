Szef MSZ: Od 7 lat Krym i Donbas pozostają pod rosyjską okupacją

fot. Hubert Mathis / FORUM

Od siedmiu lat Krym i Donbas pozostają pod rosyjską okupacją; Polska wzywa Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy - oświadczył w sobotę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

"Od siedmiu lat Krym i Donbas pozostają pod rosyjską okupacją. Polska stoi po stronie ofiar i wzywa Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz do zadośćuczynienia za naruszenia praw człowieka na okupowanych terytoriach" - napisał w sobotę na Twitterze szef MSZ Zbigniew Rau w języku angielskim.

Podobnej treści tweet minister Rau opublikował także w języku ukraińskim. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ robs/