Szef MSZ: Całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej możliwe

Całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej jest możliwe, a nawet prawdopodobne - powiedział w środę w TVP Info szef MSZ Zbigniew Rau. Wyjaśnił, że jest to kwestia porozumienia się trzech państw.

fot. Michał Kość / / FORUM

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku wezwała obywateli amerykańskich, aby natychmiast opuścili Białoruś i odradza przyjazd do tego kraju. Co to dla nas oznacza? - został zapytany w środę w TVP Info minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

"Amerykanie obawiają się o los swoich obywateli i oczekują pewnego zaostrzenia się sytuacji na samej Białorusi wynikającej z tych obaw eskalacji napięcia na granicy łotewsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, mam nadzieję, że w mniejszym stopniu polsko-białoruskiej, bo ta granica jest bez wątpienia najbardziej profesjonalnie i w najbardziej zdecydowany sposób chroniona" - powiedział minister Rau.

"Oczywiście, zgodnie z zapowiedziami naszych bałtyckich sąsiadów, stale rozważana jest także u nas kwestia całkowitego zamknięcia przejść granicznych" - przekazał szef MSZ.

Na pytanie, kiedy możemy spodziewać się zamknięcia granicy polsko-białoruskiej? - szef polskiego MSZ powiedział, to "jest kwestia porozumienia się naszych trzech państw".

Zaznaczył, że "takiej decyzji należy spodziewać się nie w ciągu miesięcy, tylko najprawdopodobniej, jeśli do niej ma dojść, odpowiednio wcześniej".

Pytany, czy będzie to całkowite zamknięcia granicy polsko-białoruskiej, minister Rau odpowiedział, że "taka opcja jest możliwa". "Może nawet prawdopodobna" - wskazał.

"Nie byłoby rzeczą odpowiedzialną z mojej strony wskazywać jakąkolwiek datę" - dodał szef MSZ.

Autor: Magdalena Gronek