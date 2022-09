Szef MON zatwierdził umowę na dostawę 48 armatohaubic "Krab". Kontrakt opiewa na 3,8 mld zł

/ Ministerstwo Obrony Narodowej

Umowę na 48 armatohaubic "Krab" i 36 wozów towarzyszących zatwierdził w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Kontrakt o wartości ponad 3,8 mld zł został zawarty w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, który podkreślił, że "Kraby", przekazane Ukrainie, sprawdzają się doskonale na placu boju.

Umowa na dostawę kolejnych dwóch dywizjonowych modułów ogniowych Regina z 48 samobieżnymi armatohaubicami "Krab" oraz wozami dowodzenia i zabezpieczenia zatwierdzona została w przeddzień rozpoczęcia 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego(MSPO), który odbędzie się w Targach Kielce.

Błaszczak podkreślił, że kiedy tylko jest to możliwe, sprzęt wojskowy jest zamawiany w polskim przemyśle zbrojeniowym. "To ważne, że konsekwentnie zwiększamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozwijanie Wojska Polskiego, jak i wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Jesteśmy konsekwentni w tych działaniach od 2015 roku" - zaznaczył szef resortu obrony podczas uroczystości podpisania umowy w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w kolejne dywizjonowe moduły ogniowe "Krab".

Jak przekonywał, "niewątpliwie może odczytać zmianę tendencji, jeżeli chodzi o podejście władz do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Odkąd prezydentem naszego kraju został pan Andrzej Duda, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło ster rządów, wzmacniamy i rozwijamy Wojsko Polskie".

Szef MON zaznaczył, że uchwalenie ustawy w obronie ojczyzny dało kolejny impuls do tego, "żebyśmy mogli zwiększyć zakres naszych działań".

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Zawsze podkreślam, że kiedy tylko możemy, zamawiamy sprzęt wojskowy w polskim przemyśle zbrojeniowym i tak jest w przypadku +Krabów+, które sprawdziły się na wojnie, i w rękach Ukraińców stanowią skuteczną broń w obronie Ukrainy. W związku z tym zatwierdziłem kolejną umowę stanowiącą zamówienie 48 armatohaubic i 36 wozów towarzyszących. Wartość umowy to jest ponad 3 miliardy 800 milionów złotych" - poinformował.

Przypomniał, że pierwsza umowa została zawarta w 2016 roku, dotyczyła czterech dywizjonowych modułów ogniowych i jeszcze wciąż jest realizowana. "W międzyczasie, w tym roku HSW (Huta Stalowa Wola) i PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), podpisało umowę z Ukrainą na dostawę dla Ukrainy również dywizjonowych modułów ogniowych +Krab+. A więc wykorzystujemy maksymalnie potencjał, jakim dysponuje polski przemysł zbrojeniowy" - zaznaczył.

Błaszczak zwrócił uwagę, że potencjał ten wzrasta i jest rozszerzanym, gdyż - jak wyjaśniał - o ile pierwsza umowa podpisana w 2016 roku stanowiła o zamówieniu czterech dywizjonowych modułów ogniowych w ciągu 8 lat, o tyle zamówienie, które teraz zatwierdził, "dotyczy dwóch modułów ogniowych, ale zostaną one wykonane w dwa, dwa i pół roku". "To świadczy o wzroście potencjału produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej i polskiego przemysłu obronnego, z czego bardzo się cieszymy" - powiedział.

Jak dodał, "naszym zadaniem jest to, żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze, (...), żeby Polska była bezpieczna". "Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, zdajemy sobie sprawę z tego, że oto władcy Moskwy postanowili odtworzyć imperium zła. Naszym zadaniem jest właśnie wzmacnianie polskich sił zbrojnych. Mocno to podkreślam, że te działania przeprowadzone w sposób konsekwentny. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, to jest inwestycja w bezpieczeństwo naszej ojczyzny Polski" - oświadczył Mariusz Błaszczak.

Kontrakt został zawarty w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, który przypomniał, że armatohaubice "Krab", przekazane Ukrainie, "sprawdzają się doskonale na placu boju". "Osobiście rozmawiałem na ten temat z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim" - powiedział.

"Sprawdzają się założenia, które przyjmowaliśmy w 2016 roku, decydując się na wtedy największy kontrakt zbrojeniowy, jaki został w Polsce zawarte, na dostawę 96 armatohaubic +Krab+ i 100 samochodów towarzyszących, koniecznych do funkcjonowania tak dużego zespołu taktycznego" - mówił.

"Ten kontrakt, który przed chwilą zatwierdził wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak jest o połowę mniejszy, 48 egzemplarzy, ale to jest kolejne uzupełnienie tamtego procesu wyposażania, który cały czas jeszcze trwa, bo ten kontrakt na dostawę 96 egzemplarzy jest cały czas kontynuowany" - dodał.

Prezydent pozytywnie wypowiedział się o kontraktach dla polskiej armii z Korei. "Potrzebujemy polską armię wyposażyć w absolutnie hipernowoczesny sprzęt jak najszybciej. Potrzeba, jaką pokazuje chwila, jest dla wszystkich oczywista i nie ma najmniejszych wątpliwości, że to musi zostać zrealizowane" - podkreślał.

"Z tego punktu widzenia i ta umowa podpisana w 2016 roku, i wszystkie inne kontrakty, które podpisywaliśmy na dostawę uzbrojenia dla polskiej armii, można powiedzieć, że w jakimś sensie były antycypowaniem rosyjskiej agresji na Ukrainę i wzrostu zagrożenia w naszej części Europy" - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że "nasz żołnierz powinien być uzbrojony po zęby, żeby nikt nas nie zaatakował i żeby z tego uzbrojenia nie trzeba było w praktyce bojowej nigdy skorzystać".

"Wierzę głęboko, że także dzięki realizacji tych kontraktów, które są w tej chwili podpisywane, jak ten dzisiaj zatwierdzany, to będzie efektem, który uzyskamy i zapewnimy bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, a przede wszystkim nam i naszym rodakom" - mówił Duda.

Dodał, że w związku z prowadzoną wojną na Ukrainie, podczas rozpoczynających się targów w Kielcach zapewne "będzie zawieranych wiele kontraktów na zakup sprzętu wojskowego". "Mam nadzieję, że będą to także zakupy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - podkreślił.

Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej podczas rozpoczynającego się we wtorek Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zostaną podpisane kolejne umowy związane z wyposażeniem wojska. We wtorek ma nastąpić podpisanie i zatwierdzenie umów związanych z pozyskaniem polskiego sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. na artyleryjskie wozy rozpoznania dla modułów ogniowych "Rak", kabiny dowodzenia na potrzeby systemu "Wisła", pojazdy "Jelcz" i wyposażenie optoelektroniczne.

W jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego weźmie udział ponad 600 wystawców z 33 krajów, którzy zaprezentują sprzęt wojskowy i nowoczesne rozwiązania militarne. Trzecia wystawa przemysłu obronnego Europy, po targach w Paryżu i Londynie, potrwa do 9 września. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ itm/