Szef MON wskazał, ilu żołnierzy powinna mieć Polska, aby była bezpieczna

Lokalizator w aucie prezydenta Dudy. Śledztwo ma toczyć się od kilku miesięcy To śląski Wydział Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie lokalizatora, znalezionego w jednym z samochodów Kancelarii Prezydenta, bo to w woj. śląskim, podczas wizyty prezydenta, ujawniono to urządzenie - dowiedziała się PAP. Postępowanie, prowadzone przez prokuraturę i ABW, toczy się od czerwca.