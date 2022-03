Szef MON podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy Wojska Polskiego

fot. por. Robert Suchy/CO MON / /

Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy Wojska Polskiego. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 676 zł i będą wypłacone z wyrównaniem od stycznia - poinformował w piątek w mediach społecznościowych minister Mariusz Błaszczak.

"Podpisałem rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy Wojska Polskiego. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 676 zł i będą wypłacone z wyrównaniem od stycznia. Przeciętne wynagrodzenie w Wojsku Polskim wraz z dodatkami będzie teraz wynosić 6830 zł" - poinformował w piątek wieczorem na Twitterze i Facebooku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Projekt rozporządzenia, przewidującego wzrost zasadniczego uposażenia żołnierzy zawodowych od 450 zł do 920 zł został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w lutym. Przewidywane skutki dla budżetu MON to 6 mln zł rocznie w pierwszym roku i 6,5 mln zł rocznie w kolejnych latach. W czwartek minister zapowiedział też podwyżki dla pracowników cywilnych wojska.(PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ brw/ godl/