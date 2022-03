Szef MON: Będą podwyżki dla pracowników cywilnych MON

Kolejne zmiany w podatkach. Sprawdzamy, czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia zmian w systemie podatkowym. Mają polegać one m.in. na obniżeniu podatku PIT, likwidacji ulgi dla klasy średniej oraz zmianach w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Co i kiedy się zmieni? Czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy? Wyjaśniamy.