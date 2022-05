Szef KNF: Zastąpienie WIBOR-u stawką POLONIA to wariant rezerwowy

fot. Grzegorz Kawecki / / Puls Biznesu

Zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką referencyjną POLONIA w umowach kredytów hipotecznych to wariant rezerwowy - poinformował przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski. Scenariusz bazowy to stworzenie wskaźnika przez GPW Benchmark, który może zacząć być publikowany "w stosunkowo krótkim czasie" - dodał przewodniczący.

"Zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką POLONIA nie jest wariantem bazowym, to jest tzw. backstop, gdyby nie doszło do wypracowania wskaźnika overnight przez GPW Benchmark. My jesteśmy w kontakcie z GPW Benchmark i z bankami w tej sprawie i zakładamy, że ten wskaźnik O/N zostanie wypracowany i zostanie rozpoczęta jego publikacja w takim terminie, z takim wyprzedzeniem, że będzie możliwe przejście na jego stosowanie od 1 stycznia (2023 roku - PAP)" - powiedział Jastrzębski podczas kongresu Impact'22.

Polacy rzucili się na zakup rekordowo drogich mieszkań za rekordowo tani kredyt – to nie mogło się dobrze skończyć W ciągu ostatnich tygodni kwestia stawek WIBOR zdominowała debatę polityczno-ekonomiczną w Polsce. Liczba bzdur, nieprawd i przekłamań powstała w tym temacie zasługuje na to, aby jasno postawić sprawę - pisze Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

"Wariantem bazowym jest ten nowy wskaźnik opracowywany przez administratora zgodnie z regulacjami BMR i pod nadzorem KNF. POLONIA jest wariantem rezerwowym, na wypadek gdyby to się nie powiodło, ale zakładamy, że to się powiedzie" - dodał.

Jastrzębski poinformował, że publikacja nowego wskaźnika przez GPW Benchmark może rozpocząć się "w stosunkowo krótkim czasie".

Przewodniczący dodał, że obecnie wskaźnik oparty o stawki overnight będzie niższy niż WIBOR, ale w przyszłości będzie o tym decydował rynek.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected]pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"To nie rozwiązuje problemu zmienności stóp procentowych. Ten problem można by rozwiązać poprzez upowszechnienie kredytów opartych o stałą stopę" - ocenił.

Publikacja zamiennika WIBOR-u możliwa w "krótkim czasie"

Publikacja wskaźnika, który zastąpi WIBOR, możliwa jest w "krótkim czasie" - powiedział w środę przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podczas kongresu Impact'22.

"Zakładamy że ten wskaźnik overnightowy zostanie przez GPW Benchmark wypracowany, zostanie rozpoczęta jego publikacja w takim terminie i z takim wyprzedzeniem, że będzie możliwe przejście na jego stosowanie w umowach kredytu hipotecznego od 1 stycznia. (...) Naszym wariantem bazowym, jak sądzę wariantem bazowym zarówno GPW Benchmark jak i banków, jest to, że ten wskaźnik zacznie być opracowywany, GPW Benchmark może rozpocząć jego publikację już w krótkim stosunkowo czasie" - powiedział Jastrzębski w środę.

"Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką. Jeśli sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA liczona przez NBP" - mówił we wtorek szef rządu. Jak wyjaśnił, nowy wskaźnik ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Przeczytaj także Rządowy pakiet dla kredytobiorców. Premier przedstawił szczegóły

Rząd planuje wprowadzić od 1 stycznia 2023 r. nowy wskaźnik referencyjny dla kredytów hipotecznych oparty na stawce overnight (O/N) w miejsce obecnie wykorzystywanego WIBOR-u. (PAP Biznes)

kuc/ ana/