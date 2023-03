Szef KNF: Nie widzimy żadnych objawów wycofywania depozytów z banków ani symptomów kryzysu

Klienci szturmem ruszyli do banków z oszczędnościami. Wysokość wpłat na lokaty pobiła kolejny rekord W styczniu br. wysokość wpłat na lokaty pobiła kolejny rekord – i to z dużą nawiązką. Klienci wpłacili na początku roku na depozyty blisko 81,50 mld zł. To wynik o ponad 16,50 mld zł lepszy od tego z grudnia ubiegłego roku.