Szef Fronteksu Fabrice Leggeri złożył rezygnację. "Ze skutkiem natychmiastowym"

Morawiecki: Oczekujemy od Węgier jednoznacznego potępienia rosyjskich zbrodni

"Fundamentalnie nie zgadzamy się z postawą Węgier wobec Ukrainy, oczekujemy od Węgier jednoznacznego potępienia zbrodni rosyjskich na Ukrainie" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy, by to stanowisko było bardzo wyraźne i zgodne z tym, co uważamy za właściwe" - dodał premier Czech Petr Fiala.