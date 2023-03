Szef Fedu znów przemawiał, ale na GPW wzrosty. Dino warte więcej niż PKO BP

W środę indeksy na GPW zakończyły sesję lekkimi wzrostami, odpowiadając na nieco lepszy sentyment na rynkach bazowych. Sesja odbyła się w dniu decyzji RPP pod przewodnictwem Adama Glapińskiego, która pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Kolejny dzień przemawiał natomiast przed Kongresem najważniejszy bankier centralny, sugerując, że marcowa decyzja o stopach w USA jest jeszcze sprawą otwartą.

/ GPW

WIG20 zyskał 0,4 proc. przy wzroście WIG o 0,4 proc. Z kolei mWIG40 był wyżej o 0,33 proc. a sWIG80 o 0,63 proc. Obroty przekroczyły 833 mln zł, z czego 636 mln dotyczyło spółek z WIG20.

Po wtorkowych wypowiedziach szefa Fed prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 50 pb. na kończącym się 22 marca br. wzrosło i jest obecnie wyceniane na 70 proc. wg. FedWatch Tool. Reakcja rynków finansowych we wtorek była wręcz książkowa na różnych klasach aktywów, ale jak zauważył Krzysztof Kolany, pomijając szerokość spadków na rynku akcji, okazała się dość „niewinna”, jeśli chodzi o indeksy z Wall Street.

W środę Powell znów „zeznawał” przed Kongresem, a dokładnie przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów, i mimo że powtórzył kluczowe sentencje z dnia poprzedniego, to powiedział: ”Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie marcowego posiedzenia i jest ona zależna od danych”. Powiedział też, że żadna decyzja co tempa nie została jeszcze podjęta. Konsensus rynkowy po wtorku już się jednak dostosował i scenariusz bazowy to na teraz owe 50 pb.

Dane cały czas napływają, jak choćby środowy raport ADP o zatrudnieniu za luty, który okazał się powyżej oczekiwań, sygnalizując wciąż silny rynek pracy. Ważniejszy będzie jednak piątkowy odczyt NFP. Środowy handel na Wall Street był po otwarciu dosyć neutralny, ale nie przejawiał większej chęci pogłębiania wtorkowych spadków. Oczywiście był to też dzień decyzji RPP w sprawie polskiego poziomu stóp procentowych, która była "uzbrojona" w nową projekcję z nieco niższą inflacją i wyższym wzrostem gospodarczym. To jednak Fed skupia obecną całą uwagę inwestorów.

"Gdyby rynki przestały wsłuchiwać się w głos Fedu, to oznaczałoby, iż nastroje są tak dobre, a akcje są w tak słabych rękach, że trzeba z tego rynku uciekać" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Sądzę, że do 22 marca będziemy mieli raczej nudny rynek, a WIG20 może w tym czasie kontynuować konsolidację w strefie 1.800-1.900 pkt. Będzie to budowanie bazy do jakiegoś ruchu, który nastąpi być może już po tym posiedzeniu (Fed - PAP)" – powiedział

Na GPW w środę wzrosło 8. z 14. indeksów branżowych, z których najwięcej zyskały motoryzacja (2 proc.), która jest na swoich historycznych szczytach i informatyka (1,08 proc.). Mocniej spadły notowania mediów (-2,36 proc.) oraz spółek energetycznych (-1,31 proc.).

W WIG20 znów uwagę zwracał kurs Dino (2,33 proc.) najmocniej rosnących z blue chipów. Tym razem cena na zamknięciu przekroczyła 403,50 zł za akcję, odpowiadając na pytanie z artykułu „Kurs Dino i rekomendacje. Ewenement w skali polskiej giełdy” o to czy uda się przebić spółce psychologiczny poziom ceny akcji. Dino jest obecnie więcej warte niż największy polski banki PKO BP i pod względem kapitalizacji w WIG20 ustępuje tylko Orlenowi.

Dobrze zachowały się kursy Orange (1,7 proc.), Kruka (1,42 proc.) i Cyfrowego Polsatu (1,245 proc.).

Pod kreską w tym segmencie rynku były tylko PGE (1,93 proc.), CD Projekt (-0,9 proc.) i minimalnie Kęty, Pepco i Asseco.

W drugiej linii nowe historyczne maksimum pobił kurs LiveChatu (5,91 proc.), wysoko ceniono akcje 11bit (3,88 proc.) czy XTB (3,26 proc.), który także poprawił historyczny szczyt kursu po informacjach o planie podziału zysku za 2022 r. 11bit z kolei także jest najwyżej w historii. Spółka podała ostatnio, że rozpoczyna testy „Frostpunka 2”

Przy okazji najwyższych wycen w historii trzeba też wspomnieć o Inter Cars (2,75 proc.), które podało wyniki za 2022 r. Z kolei PAP przekazał, że DM Trigon upublicznił rekomendację dla spółki z jeszcze wyższą niż obecna ceną docelową. Mimo początkowych wzrostów niżej skończył kurs AutoPartnera (-0,54 proc.), który wcześniej pokazał równie mocne wyniki. Kurs poprawił rano historyczny szczyt.