Szef Evergrande przerywa milczenie. Ma koncepcję, jak uratować upadającego giganta

fot. Bobby Yip / / Reuters

Evergrande zamierza wyjść z finansowych tarapatów nie poprzez gwałtowną wyprzedaż aktywów, lecz odzyskanie zaufania kupujących i inwestorów.

Zadłużony po uszy deweloper stara się stanąć na nogi po tym, jak z powodu braku środków na pokrycie bieżącej działalności musiał wstrzymać prace na wielu budowach, a zaniepokojeni Chińczycy przestali kupować od niego kolejne "dziury w ziemi" w obawie, że mieszkania nigdy nie zostaną ukończone. Od Evergrande odwrócili się również zagraniczni inwestorzy i Pekin, którzy uznali, że nie warto zasilać gotówką będącego na skraju upadłości giganta.

Prezes i główny akcjonariusz Evergrande Hui Ka Yan stara się jednak za wszelką cenę uniknąć rozbioru swojego imperium, czyli gwałtownej wyprzedaży aktywów. Podczas spotkania z pracownikami zapowiedział, że w tym miesiącu w pełni wznowi działalność budowlaną po tym, jak na koniec grudnia aktywność przekraczała 93 proc. - informuje Reuters. W tym roku deweloper planuje przekazać nabywcom 600 tys. mieszkań.

"To nie jest pytanie o jajko i kurę. Najpierw trzeba w pełni wznowić prace na budowach, potem przywrócić działalność operacyjną, następnie spłacić kolejne długi i wyjdziemy na prostą" - miał stwierdzić Hui.

Zadłużona po uszy spółka ma podobno 50 mld juanów na rachunkach powierniczych oraz 170 mld juanów pozostających do zebrania ze sprzedaży. Te środki mogą zostać przeznaczone na podtrzymanie aktywności na budowach. W ten sposób Evergrande realizuje oczekiwania władz w Pekinie, którym zależy przede wszystkim na tym, by mieszkania trafiły do Chińczyków, którzy już za nie zapłacili, oraz łańcucha firm uczestniczących w pracach budowlanych.

Deweloper liczy też na odzyskanie zaufania klientów, którzy widząc, że spółka wywiązuje się z umów, mogą znów być skłonni kupować od niej "dziury w ziemi". W ostatnich miesiącach ubiegłego roku Evergrande zakontraktowało sprzedaż zaledwie 73 tys. mkw wobec ponad 10 mln mkw w analogicznym okresie 2020 r. Umowy opiewały na raptem 700 mln juanów, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 90 mld juanów.

W styczniu Evergrande ogłosiło, że w ciągu pół roku przedstawi plan restrukturyzacji. Własną koncepcją miały już jednak wysłać do Pekinu władze prowincji Guangdong.

Maciej Kalwasiński