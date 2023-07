Szef indyjskiej firmy zwolnił prawie cały personel i zastąpił go sztuczną inteligencją

Suumit Shah, założyciel indyjskiej firmy Dukaan, poinformował na Twitterze, że zwolnił prawie cały personel i zastąpił go chatbotem, który reaguje na żądania klientów w ciągu dwóch minut, podczas gdy pracownikom zabierało to dwie godziny - podaje francuski portal 20minutes.

11 lipca Shah, szef firmy specjalizującej się w e-handlu i oferującej aplikacje pozwalające na stworzenie sklepu online, napisał na Twitterze, że oparty na sztucznej inteligencji asysynt Lina pozwala na znacznie szybszą obsługę klienta i skraca czas zarówno pierwszej reakcji na zamówienia, jak i ich realizacji.

Shah poinformował też, że skorzystanie z chatbota pozwoliło mu zwolnić 90 proc. pracowników i zredukować koszty o 85 procent - podaje dziennik "Hindustan Times".

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.



Tough? Yes. Necessary? Absolutely.



The results?



Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%



Here's how's we did it 🧵