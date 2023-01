Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch odchodzi z Kancelarii Prezydenta

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch przekazał w czwartek, że - na własną prośbę i za zgodą prezydenta Andrzeja Dudy - kończy sprawowanie funkcji sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Dodał, że już wcześniej zwrócił się do prezydenta o pozwolenie na powrót do służby zagranicznej.

Kumoch nawiązał do środowej wizyty prezydentów Polski i Litwy we Lwowie, w której towarzyszył Andrzejowi Dudzie. Przywódcy Polski Andrzej Duda, Litwy Gitanas Nauseda oraz Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

"Wizyta we Lwowie była zaplanowana jako mój ostatni projekt w służbie dla Pana Prezydenta. Dziś na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy po półtora roku bardzo intensywnej pracy kończę sprawowanie funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej" - napisał Kumoch w mediach społecznościowych.

"Mogę też już - również uzyskałem na to zgodę - zdradzić kulisy. W październiku, w czasie wizyty na Malcie zwróciłem się do Pana Prezydenta o pozwolenie na powrót do służby zagranicznej. Do wykonania pozostawał jednak szereg zadań, w tym najważniejsze - Lwów. Pozostawało też znalezienie osoby, która mnie zastąpi" - dodał Kumoch.

Stwierdził też, że początek roku oraz czwartkowe noworoczne spotkanie prezydenta z Korpusem Dyplomatycznym, to "właściwy moment na ogłoszenie zmiany i wprowadzenie następcy".

"Wspieranie Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich były dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia. Nie udało mi się jej rozwiązać i musiałem dokonać wyboru między obecnym obowiązkiem wobec Państwa oraz byciem ojcem. Ufam, że właściwego wyboru. Piszę to, bo jako funkcjonariusz państwowy, jestem winien wyjaśnienie swoich motywów opinii publicznej. Chcę również przeciąć plotki i spekulacje, spin, coś co jest najbardziej oczywistą i nieodzowną częścią polityki" - dodał Kumoch.

Podziękował też prezydentowi za zrozumienie dla jego sytuacji, która jest mu znana, okazywane mu wsparcie i za powierzenie mu wkrótce "nowego, odpowiedzialnego i niezwykle ciekawego zadania".

"Cieszę się, że moim następcą zostanie wybitny fachowiec, z którym współpracowałem od lat, którego kandydaturę również ja Panu Prezydentowi doradzałem i którego niezwykle wysokie kompetencje gwarantują dynamiczną aktywność międzynarodową Prezydenta RP, a najważniejsze - niezmienność naszej linii wobec Ukrainy oraz polityki transatlantyckiej. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Kancelarii oraz moim Współpracowniczkom i Współpracownikom za to, co zrobili dla polskiej polityki zagranicznej. Pozostaję w Służbie Rzeczypospolitej. Wkrótce nowe wyzwania" - napisał.

Nieoficjalnie: Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przejdzie do Kancelarii Prezydenta, zastępując Kumocha w roli prezydenckiego ministra Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przejdzie do Kancelarii Prezydenta, zastępując Jakuba Kumocha w roli prezydenckiego ministra - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł w rządzie. Jako pierwszy tę informację podał - także nieoficjalnie - portal Gazeta.pl. Przydacz jest obecnie podsekretarzem stanu w MSZ ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej oraz wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na UJ. W ramach stypendiów realizował studia na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym "Akademia Kijowsko-Mohylańska" w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012-2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a w okresie 2013-2015 prezesem zarządu think-tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka. W latach 2015-2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. wni/ mrr/

Jakub Kumoch został powołany przez prezydenta na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa Biura Polityki Międzynarodowej 14 lipca 2021 r.

Kumoch jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zasiadał w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE.

Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie, a od marca 2020 do lipca 2021 - w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

