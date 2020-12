Szef BioNTech: Nasza szczepionka będzie skuteczna na nowy szczep koronawirusa

fot. VP Brothers / Shutterstock

Szef BioNTech Ugur Sahin powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla Bild TV, że jest przekonany, iż szczepionka opracowana przez jego firmę i Pfizera będzie skuteczna na nowy szczep koronawirusa, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.

Sahin dodał, że jego firma podejmie w najbliższych dniach badania nad zmutowaną wersją wirusa, ale podejdzie do tego "z dużą dozą spokoju".

Wcześniej w poniedziałek Europejska Agencja Leków (EMA) i Komisja Europejska wydały zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech

EMA podała, że szczepionka przeciw Covid-19 firm BioNTech i Pfizer, która nosi nazwę Comirnaty, wykazała skuteczność na poziomie 95 proc. w badaniach klinicznych.

Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove zapowiedziała, że więcej informacji na temat nowego szczepu koronawirusa powinno się pojawić w najbliższych dniach. Na razie nie ma dowodów na to, że powoduje on cięższy przebieg choroby - oświadczyła.

Ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan oznajmił, że trwają też badania, mające ustalić, czy nowy szczep wirusa reaguje na opracowane niedawno szczepionki, które - jak dodał - powinny uodparniać na dość szerokie spektrum odmian koronawirusa. (PAP)

fit/ kib/

arch.