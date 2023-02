Szef Banku Światowego zapowiedział swoją rezygnację

Ponad 18 mln paczek. Straż Graniczna udaremniła rekordowy przemyt papierosów z Białorusi

W ciągu roku przeszmuglowali z Białorusi do Polski ponad 18 mln paczek papierosów. To największy przemyt w historii. W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową aresztowano 18 osób, z czego jedna to funkcjonariusz KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach.