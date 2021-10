Szczyty inflacji w regionie dopiero nastąpią [Analiza]

fot. Marek Lapis / / FORUM

Odczyty CPI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z każdym miesiącem zaskakują po wyższej stronie, jednak szczyty dopiero nastąpią - oceniają ekonomiści. Wysoka inflacja pozostaje ryzykiem dla wzrostu gospodarczego - wyższe ceny zmniejszą siłę nabywczą dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych i przyhamują konsumpcję. Rządowe impulsy fiskalne mogą jednak częściowo ograniczyć ten efekt.

"Tendencje inflacyjne w całym regionie są podobne, z pewnymi specyficznymi dla konkretnych państw cechami. Oczekujemy, że całej Europie Środkowo-Wschodniej presja inflacyjna nie zmaleje. Nasze prognozy zakładają, że w wielu państwach średnioroczny wskaźnik CPI w przyszłym roku będzie wyższy niż w tym, choć w porównaniu grudzień do grudnia inflacja na koniec przyszłego roku będzie niższa. Oznacza to, że szczyty inflacji są jeszcze przed nami, odczyty będą historycznie wysokie w wielu krajach" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka Raiffeisen Bank International Dorota Strauch.

W ostatnich miesiącach odczyty inflacji z każdym miesiącem zaskakują rynek po wyższej stronie. Wskaźnik CPI w Polsce we wrześniu wyniósł 5,9 proc. - najwyżej od 20 lat. W Rumunii CPI w ubiegłym miesiącu znalazł się na poziomie 6,3 proc., w Czechach osiągnął 4,9 proc., na Węgrzech 5,5 proc., a na Słowacji 4,6 proc. Większość odczytów w regionie była powyżej oczekiwań rynku.

W ocenie ekonomistów, w kolejnych miesiącach odczyty CPI będą jeszcze wyższe.

"W Rumunii oczekujemy jeszcze w tym roku inflacji powyżej 7 proc., z dużym ryzykiem, że odczyty te będą jeszcze wyższe w związku z podwyżkami cen energii. Na Węgrzech inflacja cały czas rośnie, mimo że ceny prądu w tym kraju są zamrożone od kilku lat. W regionie Polska-Czechy-Węgry wysokiej inflacji CPI towarzyszą też wysokie odczyty inflacji bazowej – widać to przede wszystkim w Czechach, gdzie bazowa inflacja sięga ponad 5 proc., stąd też tak drastyczne reakcje tamtejszego banku centralnego" - wskazuje Strauch z RBI.

"Nie spodziewamy się, że presja inflacyjna w naszym regionie jakoś istotnie ustąpi w najbliższych kwartałach. Nasze prognozy zakładają, że średnioroczny wskaźnik CPI w latach 2021-2022 w Czechach wyniesie odpowiednio 3,5 proc. i 3,8 proc., na Węgrzech 4,9 proc. i 4,4 proc., w Polsce 4,7 proc. i 4,2 proc., a w Rumunii 4,8 proc. i 6,3 proc. Są to poziomy znacznie powyżej celów banków centralnych, a ryzyka dla tych prognoz są skierowane mocno w górę" - dodaje.

Rynek prognozuje, że w Polsce szczyt inflacji przypadnie na I kw. 2022 r. - wskaźnik CPI może wynieść wówczas ok. 7 proc. Ekonomiści, z którymi rozmawiał PAP Biznes są jednak zgodni w ocenie, że obecne prognozy są bardzo niepewne, a ryzyka pozostają skierowane w górę.

"Prognozy obciążone są dużą niepewnością, ostatnie miesiące z pewnością nauczyły nas dużej pokory w tym zakresie. To, co się wydarzyło na rynkach energetycznych wywróciło bardzo dużo scenariuszy. Nie widać, póki co, żadnych wyprzedzających sygnałów, które wskazywałyby na wygasanie presji cenowej, czy to w Europie, czy w Polsce. Ostatnie odczyty PMI też pokazały, że nic się nie zatrzymało i proces wzrostu kosztów trwa" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

"Sytuacja jest mocno niepewna i tak naprawdę w każdą ze stron może pojawić się zaskoczenie. Dużo zależy też od tego, co stanie się z cenami na rynkach globalnych, co ciężko jest teraz ocenić, sytuacja szybko się zmienia. W Polsce jeszcze dojdzie nam podwyżka akcyzy. Ponadto, wydaje się, że ceny żywności jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Wydaje się, że przestrzeń do zaskoczeń jest spora, w porównaniu z tym, co mniej więcej wiadome i łatwe do oszacowania" - oceniła dla PAP Biznes ekonomistka Erste Małgorzata Krzywicka.

Główny ekonomista Banku Millennium, Grzegorz Maliszewski, zaznacza, że choć podwyższona inflacja ma globalny charakter, w Polsce efekt wzrostu cen może być bardziej odczuwalny ze względu na relatywnie słabą walutę.

"Inflacja ma globalny charakter - na wieloletnich maksimach jest np. inflacja w USA, w naszym regionie Europy odczyty też zaskakują in plus. W Polsce sytuacja jest być może o tyle mniej korzystna, że mamy relatywnie słabą walutę. Polityka pieniężna w Polsce pozostaje wyraźnie łagodniejsza niż np. w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Słaba waluta potęguje efekt wzrostu cen surowców. W wyrażeniu złotowym te zwyżki są jeszcze bardziej odczuwalne, niż wynikałoby to z cen dolarowych" - powiedział ekonomista.

Wysoka inflacja ryzykiem dla wzrostu

Zdaniem ekonomistów, głównym kanałem przełożenia się inflacji na wzrost gospodarczy będzie konsumpcja.

"Wysoka inflacja - szczególnie dotycząca użytkowania mieszkania i żywności, bo wydatki na te cele mają charakter sztywny, i muszą być zrealizowane - zmniejszy siłę nabywczą dochodów rozporządzalnych. Ich dynamika nominalna może nie nadążać za inflacją. Średnio, póki co, płace rosną w przedsiębiorstwach, ale to tylko wybrany wycinek gospodarki. W części gospodarstw domowych wzrost dochodów nominalnych będzie mniejszy niż inflacja i będzie to miało wpływ na ich skłonność do wydatków innych niż żywność i użytkowanie mieszkania" - powiedział PAP Biznes Maliszewski z Millennium.

"Realny wzrost płac w Polsce wyhamował w porównaniu do maksimów, które obserwowaliśmy 2-3 lata temu. Teraz wynosi on ok. 1-2 proc. Waloryzacja świadczeń społecznych do obecnej inflacji nastąpi dopiero w przyszłym roku, a większość dużych transferów pozostaje bez zmian, jeśli chodzi o wartość nominalną, więc ich wartość realna spada. Jeśli zatem chodzi o dochody gospodarstw domowych, ciężko znaleźć tu jakieś dobre wiadomości" - zaznacza Bartkiewicz z Pekao.

Rozmówcy PAP Biznes zwracają jednak uwagę, że choć podwyższona inflacja najmocniej dotknie najmniej zarabiające grupy społeczne o wyższej skłonności do konsumpcji, to w Polsce rozwiązania zaproponowane w ramach Polskiego Ładu mogą częściowo ograniczyć ten efekt.

"Zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem częściowo złagodzą efekt wpływu wysokich cen na dochody gospodarstw domowych, ale nie całkowicie. Złagodzi to pewnie jedną trzecią wpływu wyższej inflacji na konsumpcję. Niemniej, stymulacja fiskalna w tych warunkach raczej dolewa oliwy do ognia i w średnim terminie jest czynnikiem proinflacyjnym" - powiedział PAP Biznes Bartkiewicz z Pekao.

"Trzeba jednak pamiętać, że spora część inflacji w Polsce to czynniki wewnętrzne – to kwestia wzrostu płac i zacieśniania rynku pracy. Ten komponent inflacji jest endogeniczny i nie jest on symptomem słabszej konsumpcji. Ale zewnętrzne czynniki, powodujące wyższe ceny, mogą wpłynąć hamująco na konsumpcję" - dodał.

Wpływ inflacji na firmy silnie zależny od branży i struktury kosztów

Wysoka inflacja nie pozostanie też bez wpływu na sektor przedsiębiorstw, jednak jej wpływ na firmy jest silnie zależy od branży i struktury kosztów.

"Przedsiębiorstwa są jednak do jakiegoś stopnia twórcami cen, a nie biorcami. Sytuacja bardzo mocno zależy od branży, od struktury kosztów firmy. Z naszych analiz na podstawie danych z drugiej połowie 2020 i pierwszej połowy 2021 r. wynika, że są sektory, które są w stanie z nawiązką przerzucać koszty na odbiorców – np. przemysł drzewny, rafineryjny, metalowy. Są też branże, gdzie presji cenowej praktycznie nie było – jak przemysł farmaceutyczny, produkcja napojów, sprzętu transportowego. Ale były też branże, gdzie ewidentnie presja kosztowa narastała, a przerzucania na ceny końcowe nie obserwowaliśmy, np. przemysł meblarski, tekstylny i odzieżowy" - powiedział PAP Biznes Bartkiewicz z Pekao.

"Były też branże, które tylko częściowo były w stanie zrównoważyć efekty wyższych cen surowców – np. branża chemiczna i papiernicza. Obraz jest zatem skomplikowany. Na poziomie całego sektora przedsiębiorstw można zaobserwować jeden szok, który dotyka wszystkich w podobnym nasileniu – każdy ma podobny bodziec do podwyższania cen i w mniejszym lub większym zakresie robi to. Inflacja zatem nie jest aż tak dużym problemem dla firm" - dodaje.

Bartkiewicz zaznacza, że w przypadku inwestycji, wpływ wysokiej inflacji zależy w głównej mierze od oczekiwań co do tego, czy wysokie ceny utrzymają się i jaka będzie ich zmienność, choć generalnie środowisko wyższej inflacji jest lepsze dla inwestycji niż środowisko deflacji.

"W warunkach inflacyjnych pojawiają się bodźce do optymalizacji, likwidacji wąskich gardeł, zwiększania zapasów i pojemności magazynów, lepszego zarządzania łańcuchami dostaw. W takiej sytuacji zmieniają się też ceny względne – okazuje się np., że przy wysokich cenach transportu bardziej opłaca się coś produkować w Polsce, a nie po drugiej stronie świata. To też może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne" - powiedział ekonomista.

Zdaniem kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP, Marty Petki-Zagajewskiej, patrząc na przełożenie zmian cen na kondycję gospodarki większych zagrożeń należy szukać w elementach nie będących już stricte częścią inflacji CPI – w cenach nośników energii dla odbiorców niedetalicznych.

"Ich wzrost, który część gospodarek - na dziś Europę - dotyka dużo bardziej niż konkurentów, może zagrażać utrzymaniu konkurencyjności i eksportowi. Na tym tle Polska, z mniejszą skalą wzrostu cen i mniejszą rolą gazu w produkcji, wydaje się być mniej eksponowana na ryzyko ograniczenia dynamiki PKB ze względu na inflację" - ocenia ekonomistka.

Mimo pojawiających się ryzyk ekonomiści są zgodni w ocenie, że odbudowa gospodarek po pandemii i perspektywy dla wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostają relatywnie korzystne.

"Zakładamy, że wzrost PKB Polski w latach 2021-2022 wyniesie po 5,1 proc. Dla Węgier mamy bardzo wysokie prognozy, ze względu na dodatkowy impuls fiskalny przed wyborami – zakładamy, że dynamika PKB tego kraju wyniesie 7 proc. w tym roku i 5,5 proc. w przyszłym. Z kolei w Czechach oczekujemy, że PKB wzrośnie o 3,7 proc. w tym roku i 4,4 proc. w przyszłym" - powiedziała PAP Biznes Strauch z RBI.

Patrycja Sikora