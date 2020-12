Szczyt zużycia węgla na świecie mamy za sobą

fot. ironwas / Shutterstock

W 2020 roku zużycie węgla na świecie spadnie o 5 proc. – najbardziej od II wojny światowej. Po nieznacznym odbiciu czekają nas dalsze spadki – ocenia MAE. To oznacza, że "peak coal", czyli szczyt zużycia węgla (8 mld ton), przeżyliśmy w 2013 roku. Także w Polsce spadki są już bardzo wyraźne. Nawet Chiny skończyły ze smoczym apetytem na węgiel.

W 2020 roku globalne zużycie węgla wyniesie 7,24 mld ton (wliczając w to zarówno węgiel kamienny jak i brunatny). Będzie tym samym aż o 5 proc. mniejsze niż w 2019 roku – wylicza Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swoim dzisiejszym raporcie. Będzie to największy spadek zapotrzebowania na ten surowiec od zakończenia II wojny światowej.

Tymczasem już w 2019 roku popyt na węgiel skurczył się o 1,8 proc. W efekcie, w ciągu zaledwie dwóch lat (2019 i 2020), globalne zużycie węgla kamiennego i brunatnego zmniejszyło się aż o 523 mln ton rocznie.

Spadek zużycia węgla w UE napędzają Niemcy i Polska

Za tegoroczne ograniczenie popytu na węgiel w Unii Europejskiej (o niemal 100 mln ton) odpowiadają przede wszystkim dwa kraje – Niemcy (spadek zużycia o 22 proc.) i Polska (spadek o 8 proc.) – ocenia MAE.

/ WysokieNapiecie.pl

/ WysokieNapiecie.pl

Z prognoz portalu WysokieNapiecie.pl wynika, że tegoroczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny energetyczny będzie w Polsce o ok. 7 mln ton mniejsze niż przed rokiem. Spadek zużycia węgla brunatnego może wynieść ok. 3,5 mln ton, natomiast zużycie węgla koksowego może nieznacznie wzrosnąć. W sumie zużyjemy ok. 109 mln ton węgla – najmniej od lat 60. XX wieku. Podczas gdy zużycie tego surowca w całej UE wyniesie 386 mln ton.

Spadki zapotrzebowania dodatkowo dołują wyniki polskich kopalń. W tym roku strata netto całego sektora może sięgnąć rekordowych 4,5 mld zł, pomimo najwyższej w historii ceny sprzedaży tego surowca na krajowym rynku (przy bardzo niskich cenach na świecie).

Peak coal nastąpił w 2013 roku

Według Międzynarodowej Agencji Energii w przyszłym roku zobaczymy częściową odbudowę popytu na świecie – o 2,6 proc. (tj. 189 mln ton) – do 7,4 mld ton. Jednak, w ocenie Agencji, rozwój odnawialnych źródeł energii w przyszłym roku utrzyma się na tak wysokim poziomie, że węgiel i tak odnotuje najniższy w historii udział w globalnym miksie elektroenergetycznym i wyniesie on 35 proc.

Co prognozują eksperci? Kiedy nastąpi koniec życia elektrowni węglowych w krajach wysokorozwiniętych? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl.

Bartłomiej Derski