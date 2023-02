Szczyt inflacji wyniesie 19 proc., a gra na obniżki stóp będzie kontynuowana. Ekonomiści komentują dane

Mimo iż inflacja CPI w styczniu spadła, to ekonomiści nie maja złudzeń - nadal będzie drogo. Inflacja bazowa nie odpuszcza i ciągle rośnie.

Styczniowa inflacja w Polsce okazała się niższa od oczekiwań analityków. Ekonomiści komentują najnowsze dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny.



Grzegorz Ogonek, Santander BP

"W styczniowym odczycie wzrost cen we wszystkich niebazowych kategoriach, takich jak żywność, energia, paliwa, był niższy, niż zakładaliśmy. Tu było dużo zakładania co do wpływu VAT, zmiany tarcz. Generalnie wyszło niżej i to może cieszyć - bodziec, który w dużym stopniu odpowiadał za inflację, okazał się mniejszy.

Wychodzi nam jednak, że inflacja bazowa poszła wyraźnie w górę. Sądziliśmy, że być może w styczniu wskaźnik ten się ustabilizuje lub nawet minimalnie spadnie. Teraz wydaje się, że inflacja bazowa wzrosła z 11,5 proc. w grudniu nawet do 11,9 proc. Inflacja, która odpowiada za trend, zaskoczyła nas w górę. W styczniowym odczycie jest dosyć mało danych, ale pierwsze przymiarki do jego oceny budzą mieszane uczucia.

W lutym inflacja może wzrosnąć do ok. 19 proc., ale nie ma to aż takiego znaczenia jak to, w jakim miejscu wskaźnik cen będzie w grudniu i jak będzie wyglądało schodzenie inflacji. To jest kluczowe z punktu widzenia ewentualnej obniżki stóp procentowych. Wydaje się, że wciąż obowiązuje "wait and see", a nie poczucie, że zbliżyliśmy się do obniżki".

Jakub Rybacki, PIE

"Inflacja wzrosła w styczniu z 16,6 do 17,2 proc., tj. poniżej rynkowych prognoz. To głównie efekt powrotu standardowych stawek VAT na energię elektryczną, gaz i ogrzewanie. Dodatkowo duża grupa przedsiębiorstw dokonała noworocznych aktualizacji cenników – w efekcie inflacja bazowa wzrosła do około 12 proc.

Bieżąca inflacja jest niższa, niż wskazywały jesienne prognozy, jednak to głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności i energii. Także szczyt inflacji w lutym będzie niższy, niż wskazywali ekonomiści – prawdopodobnie będzie to 19,0-19,5 proc. Niemniej presja inflacyjna jest dalej szeroko rozpowszechniona. W większości państw UE przeciętnie prawie 66 proc. cen rośnie w tempie przekraczającym 5 proc. W Polsce ten współczynnik jest większy - to około 90 proc. cen. W efekcie inflacja bazowa jeszcze długo pozostanie na podwyższonych poziomach".

ING

Szczyt inflacji, na poziomie poniżej 19 proc. nastąpi w lutym tego roku - prognozuje Adam Antoniak z banku ING. Jego zdaniem wzrosły szanse na spadek inflacji do jednocyfrowych poziomów na koniec roku.

Adam Antoniak wskazał, że "duża część wzrostu rocznego wskaźnika inflacji względem grudnia (ok. 0,3 pp) wynikała z wyższej dynamiki cen nośników energii po tym, jak od stycznia przywrócono podstawową stawkę VAT (23 proc.) na prąd, gaz i ogrzewanie". Ekonomista zaznaczył, że skala wpływu tego czynnika była wyraźnie niższa od prognoz banku, a nośniki energii podrożały o „zaledwie” 10,4 proc. mdm.

"Wzrost cen w całej kategorii związanej z kosztami użytkowania mieszkania wyniósł tylko o 6 proc. mdm" - zauważył. Dodał, że ceny paliw nie zmieniły się względem grudnia, ale roczne tempo wzrostu tej kategorii wzrosło do 18,7 proc. w styczniu z 13,5 proc. w grudniu - głównie za sprawą niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku. Przypomniał, że w styczniu 2022 r. paliwa potaniały o 4,4 proc. mdm, a ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w styczniu o 1,9 proc. mdm. Dodał, że w styczniu 2022 r. odnotowano wzrost o 2,6 proc. mdm.

Antoniak zastrzegł, że opublikowane w środę dane inflacyjne za styczeń mają wstępny charakter i zostaną zrewidowane w marcu, kiedy GUS opublikuje dane za luty i zaktualizuje wagi koszyka CPI. "Należy się liczyć z umiarkowanymi rewizjami w górę" - ocenił.

Według niego szczyt inflacji, na poziomie poniżej 19 proc., nastąpi w lutym tego roku. "Wyraźnie wzrosły też szanse na spadek inflacji do jednocyfrowych poziomów na koniec roku" - wskazał. Dodał, że "uporczywie wysoka" pozostaje natomiast inflacja bazowa. W oparciu o najnowsze dane bank szacuje, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii (na wagach z 2022 r.) wyniesie 11,7-11,9 proc. rdr.

"Z punktu widzenia perspektyw dla polityki pieniężnej styczniowe dane o CPI powinny pozwolić Radzie (Polityki Pieniężnej) formalnie zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych w 1 kwartale 2023 r., pomimo oczekiwanego wzrostu inflacji w lutym" - wskazał. Dodał, że kluczowym czynnikiem dla kolejnych decyzji RPP będzie tempo dezinflacji od marca.

"Kolejnym ruchem ze strony RPP powinna być obniżka" - prognozuje Antoniak. W ocenie banku przed końcem 2023 r. "może nie być warunków makroekonomicznych do złagodzenia polityki pieniężnej z uwagi na uporczywość inflacji bazowej, ale nie można wykluczyć, że mimo to Rada zdecyduje się na taki ruch".

mBank

"Inflacja w styczniu wzrosła 'tylko' do 17,2 proc. z 16,6 proc. w grudniu. Działania osłonowe spowodowały, że nośniki energii wzrosły - mimo podwyżek VAT - ledwie o 10 proc. mdm. To dane wstępne i jeszcze będzie rewizja w górę (nowe wagi). Szczyt inflacji wyraźnie się jednak spłaszczył.

Odczyt dla Polski złamał schemat negatywnych zaskoczeń w regionie (CZ, HU). Pomylił się zarówno konsensus (17,7 proc.), jak i my (18 proc.). To spore zaskoczenie. Gra na obniżki stóp będzie kontynuowana".

Credit Agricole

Jak zwrócono uwagę w komentarzu Credit Agricole, są to odczyty poniżej zarówno prognozy rynkowej, jak i prognozy samego banku wynoszącej 17,8 proc. Bank ocenił, że środowe dane stanowią ryzyko w dół dla jego prognozy, zgodnie z którą inflacja w Polsce osiągnie w lutym br. swoje maksimum lokalne na poziomie ok. 18,8 proc., po czym zacznie się stopniowo obniżać, osiągając 7,1 proc. w grudniu br.

Credit Agricole podtrzymał scenariusz polityki pieniężnej, zgodnie z którym do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie. Środowe, niższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji - napisali analitycy.

Jak wskazali ekonomiści banku, główną przyczyną wzrostu inflacji w styczniu była wyższa dynamika cen nośników energii - 34 proc. w ujęciu rocznym wobec 31,1 proc. w grudniu. Wzrost był wypadkową wygaszenia tarczy antyinflacyjnej oraz uruchomienia nowych instrumentów stabilizujących ceny.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpływ tych czynników okazał się proinflacyjny, a ceny nośników energii zwiększyły się w styczniu o 10,4 proc. Wpływ ten był jednak wyraźnie niższy niż oczekiwaliśmy, co było główną przyczyną ukształtowania się styczniowej inflacji na poziomie niższym od naszej prognozy" - przekazali analitycy Credit Agricole.

Według banku do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z szacunkami CA zwiększyła się w styczniu do 11,9 proc. w ujęciu rocznym wobec 11,4 proc. w grudniu 2022 r. Silny wzrost inflacji bazowej odzwierciedla utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce - ocenili eksperci.

Jak wskazał bank, w kierunku spadku inflacji oddziaływała natomiast niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych. Wolniejsze tempo wzrostu cen żywności jest spójne z obserwowanym w ostatnich miesiącach spadkiem cen surowców rolnych na światowym rynku - zaznaczono w komentarzu.

Wybrane składniki wskaźnika inflacji za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. styczeń styczeń grudzień grudzień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 17,2 2,4 16,6 0,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 20,7 1,9 21,5 1,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 9,9 1,2 10,4 0,3 Mieszkanie 22,3 6 20,6 -1,5 -- nośniki energii 34 10,4 31,1 -3,4 Transport 16 -0,5 13,3 0 -- paliwa do prywatnych środków transportu 18,7 0 13,5 -1,6

