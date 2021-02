Szczerski: Polska nigdy nie domagała się redukcji wojsk USA w Niemczech

fot. Bumble Dee / Shutterstock

Polska nigdy nie domagała się redukcji wojsk USA w Niemczech; myślimy strategiczne i rozumiemy rolę obecności amerykańskich wojsk w Niemczech dla bezpieczeństwa całej Europy i wschodniej flanki NATO - mówił w piątek prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Podczas swego pierwszego przemówienia na temat polityki zagranicznej prezydent USA Joe Biden zapowiedział w czwartek wstrzymanie wycofywania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Szczerski pytany o tę kwestię w Programie Pierwszym Polskiego Radia zaznaczył, że Polska nigdy nie domagała się redukcji amerykańskich wojsk w Niemczech. "Nigdy nie mówiliśmy, że liczymy na to, że wojska zostaną przesunięte do Polski" - dodał.

"Mamy strategiczne myślenie, rozumiemy, jaka jest rola obecności amerykańskich wojsk stacjonujących w Niemczech, że ona jest ważna także dla bezpieczeństwa całej Europy, w tym wschodniej flanki NATO" - zaznaczył Szczerski.

Ogłaszając w czwartek zrewidowanie decyzji swego poprzednika o wycofaniu części żołnierzy USA z baz w Niemczech, Biden zakwestionował kolejne posunięcie Donalda Trumpa.

W czerwcu 2020 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump zadeklarował zmniejszenie kontyngentu w RFN z 36 tys. do 25 tys. żołnierzy. W ocenie Trumpa Niemcy przeznaczały za mało środków na obronność. Spośród 12 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy mieli być wycofani z Niemiec, 5600 miało trafić do innych krajów NATO, w tym - do Polski.(PAP)

autor: Monika Zdziera

